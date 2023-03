Ce s-a întâmplat la pomana Corneliei Catanga? De ce nu au fost prezenți colegii de scenă

În weekend-ul trecut. Aurel Pădureanu a organizat pomana Corneliei Catanga S-au împlinit recent doi ani de la moartea artistei, dar niciun coleg de breaslă nu și-a făcut apariția la parastas.

Ce s-a întâmplat la pomana Corneliei Catanga. Niciun coleg de scenă nu a fost prezent

Pe 21 martie 2021, . Interpreta de muzică lăutărească avea 63 de ani, iar cei care i-au apreciat muzica au fost șocați după această pierdere.

În plus, durerea a fost una imensă pentru soțul și fiul artistei, care nici acum nu au trecut peste pierderea acesteia. În weekend-ul care a trecut, Aurel Pădureanu a organizat parastasul regretatei cântărețe, la doi ani de când aceasta a murit.

La biserică și la restaurant au fost prezente doar câteva persoane care au cunoscut-o foarte bine pe Cornelia Catanga, precum și alți membri ai familiei. Doar 10 persoane au fost prezente la acest eveniment.

Aurel Pădureanu a dezvăluit că niciun alt artist nu a fost prezent la pomana interpretei de muzică lăutărească. De altfel, după decesul artistei, nimeni nu l-a mai căutat să vadă ce face.

“Nu a fost niciun artist la parastas pentru că mie nu mi-a dat niciun artist, nici măcar un telefon. Niciun artist nu m-a sunat. Am chemat câteva doamne, noi ce din familie și am făcut pomana la restaurant. Am fost vreo 10 persoane.

Îmi era teamă că nu o să reușesc să îi fac slujba la colivă pentru că a fost Buna Vestire, dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit. Am făcut slujba, o slujbă foarte frumoasă. Am chemat câteva doamne care au cunoscut-o pe Cornelia”, a declarat Aurel Pădureanu pentru .

Aurel Pădureanu, dezvăluiri dureroase, la doi ani de la moartea Corneliei Catanga

Totodată, pe care a suferit-o în primăvara lui 2021. Atât artistul, cât și fiul său și al Corneliei Catanga au trecut prin clipe dureroase după pierderea artistei.

Mai mult, Aurel Pădureanu se gândește și acum, cu părere de rău, la înmormântarea restrânsă pe care a avut-o cea care i-a fost soție, ținând cont de restricțiile COVID-19 de la vremea respectivă.

“Este foarte greu să trec peste ce s-a întâmplat. Sunt doi ani de zile de suferință. Nu vă puteți imaginea ce se întâmplă în sufletul meu și al copilului meu. Este foarte greu și nu se trece peste așa ceva.

Numai gândindu-mă la modul în care a fost înmormântată… o artistă de primă mărime, o stea de primă mărime în constelația muzicii lăutărești și să fie îngropată așa cum s-a întâmplat și acum își dau seama că au făcut cea mai mare gafă atunci”, a mai spus Aurel Pădureanu pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, Aurel Pădureanu a vorbit despre speculațiile privind despărțirea de Cornelia Catanga. Cântărețul a spus că niciodată nu a plecat de lângă femeia iubită, indiferent de ceea ce s-a scris în spațiul public.