Ce să mănânci de sărbători ca să nu te îngrași. Preparatul gustos și sănătos

Crăciunul și Revelionul se apropie cu pași repezi și vom fi tentați din nou de o varietate de bucate culinare tradiționale. Chiar și dacă suntem la dietă ne va fi greu să ne abținem de la anumite preparate. Există, totuși, un produs pe care îl putem mânca fără nicio problemă, deoarece nu ne va îngrășa.

Preparatul care nu te va îngrășa de sărbători. Este gustos și sănătos

În perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să avem grijă, în primul rând, la . Oricât de mare va fi pofta, deoarece preparatele noastre tradiționale sunt, într-adevăr, savuroase, este necesar să fim cumpătați.

Dacă nu vom avea grijă la cantitatea de hrană în mod cert vor apărea complicații cu sănătatea noastră. Sistemul digestiv va avea de suferit, iar energia ne va dispărea, din cauză că ne vom simți obosiți. Creierul se va concentra doar pe stomacul nostru și de aceea va apărea starea de epuizare.

Unele persoane ajung la spital atunci când mănâncă prea mult de sărbători. Pe lângă toate acestea, acumulăm și calorii, kilograme, fiindcă produsele tradiționale de Crăciun și Revelion sunt bogate în grăsime și se combină cu tot felul de ingrediente.

În schimb, dacă ne vom orienta către carnea de curcan, în loc de cea de porc, de exemplu, nu va mai trebuie să ne facem griji față de greutatea noastră. Carnea de curcan este ușoară, dietetică și plină de colagen. Mai mult decât atât, ne ajută articulațiile.

Pifita de curcan, preparate dietetic de Crăciun

, care în anumite zone ale țării se mai numește și răcitură. Piftia de curcan va fi ideală de Crăciun sau de Revelion, mai ales dacă este proaspătă. Atenție și în acest caz la cantitatea de usturoi folosită, pentru a evita senzația de greață.

”Un aliment sănătos pe care îl putem mânca în această perioadă și care nu ne îngrașă, ba chiar este benefic pentru organism, este piftia. Piftia de curcan este foarte bună. Este un preparat uşor şi dietetic, plin de colagen. Ne ajută articulaţiile.

De asemenea, seara putem face o friptură de curcan. Totodată, în sarmale putem pune combinația de curcan, pui, carne de porc. Sfatul meu este să facem produsele mai dietetice, mai ușoare, nu cu foarte multă grăsime, pentru că ne va fi greu să o digerăm”, a declarat dr. Anca Hâncu la

Medic: ”Să încercăm ca între mesele de Crăciun să facem plimbări”

Medicul Anca Hâncu ne explică și faptul că organismul nostru are nevoie de aceleași ingrediente ca pe parcursul unui an întreg pentru a nu avea de suferit. Chiar dacă meniul se schimbă de sărbători, nu înseamnă că suntem ”obligați” să ne hrănim doar cu grăsimi. De altfel, să nu uităm de mișcare.

”Corpul nostru are aceleași nevoi, nu are nevoi mai mari în perioada Crăciunului. O recomandare ar fi să încercăm ca între mesele de Crăciun să facem plimbări, să mergem pe jos (…) Corpul când se îngrașă nu înseamnă că nu are o stare de bine.

Sigur, cu excepția persoanelor cu malnutriție care trebuie să pună niște kilograme în plus. Trebuie să înţelegem că după ce mâncăm nu trebuie să ne simțim rău, nu trebuie să ne simțim obosiți. Dacă ne simțim obosiți după masă, este pentru că am mâncat prea mult.”, a mai explicat medicul menționat.