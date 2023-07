Ce salariu a cerut Kylian Mbappe la Real Madrid. Comparație cu PSG

pentru a încasa salariul astronomic și bonusul de loialitate de 80 de milioane de euro, însă e dispus la concesii importante la Real Madrid.

Kylian Mbappe e gata să accepte un salariu la Real Madrid cu 20 de milioane de euro mai mic decât la PSG

Kylian Mbappe poate câștiga 150 de milioane de euro în ultimul an de contract cu PSG. Pe lângă bonusuri, starul naționalei Franței are un salariu anual de 70 de milioane de euro.

Atacantul în vârstă de 24 de ani este însă gata să accepte un salariu de „doar” 50 de milioane de euro pe Santiago Bernabeu, conform jurnaliștilor spanioli de la Ok Diario, citați de .

Real Madrid i-ar fi propus un salariu cu zece milioane de euro mai mic, însă spaniolii îi oferă mai multe bonusuri la semnarea contractului, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Kylian Mbappe a primit un ultimatum din partea conducerii PSG

Președintele Nasser Al-Khelaifi pentru a semna prelungirea contractului cu PSG: „Poziția mea este foarte clară. Nu vreau să repet de fiecare dată: dacă Kylian vrea să continue, și noi vrem să rămână. Dar trebuie să semneze un nou contract. Nu vrem să pierdem cel mai bun jucător din lume gratis. E imposibil.

Am avut un acord verbal că nu poate pleca gratis, l-a și exprimat public într-un interviu. Am fost cu adevărat șocat când am auzit că vrea să plece gratis. Este foarte dezamăgitor, pentru că este un băiat fantastic, un gentleman, așa că a pleca gratis și a slăbi cel mai mare club francez nu i-ar sta în fire.

Când am auzit de intenția lui, am fost șocat și dezamăgit. De asta trebuie să decidă într-o săptămână, maximum două. Dacă nu semnează un contract nou, ușa este deschisă să plece. Nimeni nu este mai mare decât clubul, nici vreun jucător, nici eu. Să fie foarte clar”.

Kylian Mbappe nu e dispus însă să facă niciun pas în spate, iar mama fotbalistului, Fayza Lamari, le-a transmis conducătorilor parizieni că fiul ei nu își va prelungi contractul și, de asemenea, nu va merge la altă echipă în această vară.