Șeful lui PSG, ultimatum pentru Kylian Mbappe: ”Are maximum două săptămâni”

Superstarul francez care îi expiră în vara viitoare, însă Nasser Al-Khelaifi nu vrea să-l piardă gratis în 2024 și mai degrabă l-a vinde în această perioadă de mercato.

Kylian Mbappe a primit ultimatum de la președintele lui PSG

Prezent la conferința de presă în care ca antrenorul lui PSG, Nasser Al-Khelaifi nu a scăpat momentul pentru a-i transmite un ultimatum lui Kylian Mbappe.

”Poziția mea este foarte clară. Nu vreau să repet de fiecare dată: dacă Kylian vrea să continue, și noi vrem să rămână. Dar trebuie să semneze un nou contract. Nu vrem să pierdem cel mai bun jucător din lume gratis. E imposibil.

Am avut un acord verbal că nu poate pleca gratis, l-a și exprimat public într-un interviu. Am fost cu adevărat șocat când am auzit că vrea să plece gratis. Este foarte dezamăgitor, pentru că este un băiat fantastic, un gentleman, așa că a pleca gratis și a slăbi cel mai mare club francez nu i-ar sta în fire.

Când am auzit de intenția lui, am fost șocat și dezamăgit. De asta trebuie să decidă într-o săptămână, maximum două. Dacă nu semnează un contract nou, ușa este deschisă să plece. Nimeni nu este mai mare decât clubul, nici vreun jucător, nici eu. Să fie foarte clar”, a declarat Al-Khelaifi, conform site-ului .

Ce salariu vrea Mbappe la viitoarea echipă

Este clar că ruptura dintre Kylian Mbappe și PSG este iremediabilă, mai ales că șefii clubului au decis să-l pună pe lista transferuri după ce a refuzat prelungirea contractului și vor să obțină din cedarea sa în această vară o sumo între 200 și 250 de milioane de euro.

Până acum, singurele echipe interesate de o tranzacţie la o asemenea magditudine sunt Real Madrid şi Liverpool. Însă, pe lângă suma de transfer cluburile trebuie să mai pună la socoteală şi salariu solicitat de fotbalistul francez. Mbappe vrea un care ar ajunge la 240 de milioane de euro din salarii şi bonusuri.

În ultimul sezon la PSG, Kylian Mbappe a marcat 41 de goluri în 43 de partide. Internaționalul francez a oferit alte 10 pase decisive. La naționala Franței, Kylian Mbappe a adunat 70 de selecții și a marcat 40 de goluri. Francezul are o cotă de piață de 180.000.000 de euro, conform Transfermarkt.

Lionel Messi este un alt nume mare care s-a despărțit recent de PSG. Ajuns la final de contract cu campioana Franței, campionul mondial a semnat cu Inter Miami, unde se pregătește de debut. Câștigător a 7 Baloane de Aur în carieră, argentinianul l-ar fi sfătuit pe Kylian Mbappe să plece din Paris.