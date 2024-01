Ce salariu va avea Nana Antwi la FCSB. Fundașul e așteptat la antrenamentele ”roș-albaștrilor”

, fundașul Nana Antwi era așteptat să ajungă direct în cantonamentul din Turcia al FCSB, încă din această iarnă. De altfel, FANATIK a anunțat încă din octombrie că Gigi Becali și-l dorește pe Antwi la echipă, însă singura problemă era dacă va reuși să-l transfere din ianuarie, sau doar din vară.

Ce salariu va avea Nana Antwi la FCSB

Într-o reacție pentru FANATIK, în vârstă de 23 de ani, intrat în ultimele 6 luni de contract cu Urartu, va face parte din lotul liderului din SuperLiga în câteva zile. Cel care a rezolvat transferul a fost agentul Florin Vulturar, cel care i-a convins pe armenii de la Urartu să-l lase pe fundaș la București pentru 50.000 de euro.

”Florin Vulturar a rezolvat transferul. Băiatul vine de acum. Ajunge direct în cantonamentul nostru din Turcia”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK. Nana Antwi devine, astfel, al treilea transfer al bucureștenilor după Luis Phelipe și Baba Alhassan. Nana Antwi a devenit cunoscut publicului din România după ce a evoluat împotriva Farului în Conference League, reușind chiar să înscrie.

În aceste condiții, Gigi Becali a pus rapid ochii pe fotbalistul cotat la 275.000 de euro și a decis că va face tot ce poate pentru a-l transfera încă din această iarnă. ”Noi am pus ochii pe el și am făcut o ofertă. Vrem să-l luăm și facem o ofertă pentru el. Da, vrem! Jucătorul o să fie liber de contract în vară, iar noi am făcut o ofertă de 50.000 de euro pe el.

Eu l-am văzut în banda dreaptă, când trecea ușor pe lângă un fundaș de la Farul. Am făcut cum făcea Lăcătuș. L-am ținut minte și am făcut o ofertă pentru el. Să vedem ce o să facă în ianuarie”, explica Gigi Becali. Conform , Antwi a semnat un contract valabil patru sezoane și va primi un salariu de 10.000 de euro pe lună.

Nana Antwi se va lupta pentru un post de titular cu Alexandru Pantea

Ghanezul așteaptă momentan să se rezolve mai multe formalități legate de viză, astfel că ar putea să ajungă direct în România, fără a mai merge în cantonament. La fel cum s-a întâmplat și cu cazul fundașului Ngezana, Antwi va primi o perioadă de grație din partea staff-ului tehnic în care va avea vreme să se acomodeze fără nicio presiune și fără să intre titular din prima.

Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21, crede că cei de la FCSB au făcut un transfer foarte bun prin aducerea lui Antwi. ”Foarte bun jucător! Am fost în tribună la Farul – Urartu, l-am remarcat de atunci, pentru că practic l-a terorizat pe Borza. O viteză…

Nu cred că sunt jucători cu viteza lui în campionatul nostru, iar în retur a și marcat un gol”, a declarat Pancu pentru sursa citată. Nana Antwi se va lupta pentru un post de titular cu Alexandru Pantea, un fotbalist pe care Gigi Becali l-a lăudat de multe ori, dar care nu a confirmat.

”Nu îmi mai place de Pantea. În loc să crească… Bine, dar mai am încredere în el. E tânăr, are 21 de ani. Și pe Crețu e posibil să-l ținem. Poate îi prelungim”, explica Gigi Becali în luna decembrie.