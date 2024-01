Gigi Becali a anunțat ultimul transfer la FCSB: „Ajunge direct în Turcia!”. Exclusiv

FCSB a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor din iarnă. FANATIK a dezvăluit încă din 13 octombrie 2023 că , iar principala misiune a patronului a fost să-l aducă pe jucător încă din această fereastră de mercato. Becali a confirmat transferul fotbalistului în vârstă de 23 de ani printr-o scurtă reacție pentru FANATIK.

Gigi Becali a anunțat ultimul transfer la FCSB: „Ajunge direct în Turcia!”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , fostul adversar al lui Gică Hagi din UEFA Conference League. Fundașul dreapta în vârstă de 23 de ani intrase în ultimele 6 luni de contract cu Urartu.

ADVERTISEMENT

Florin Vulturar, omul de încredere al lui Gigi Becali, a mers în Armenia pentru a rezolva venirea lui Nana Antwi la FCSB încă din această iarnă. Din informațiile FANATIK, FCSB le-a plătit 50.000 de euro celor de la Urartu pentru a-l lăsa liber pe fotbalistul ghanez.

„Florin Vulturar a rezolvat transferul. Băiatul vine de acum. Ajunge direct în cantonamentul nostru din Turcia”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK. Din informațiile FANATIK, jucătorul se va alătura FCSB-ului în cantonamentul din Turcia în cursul zilei de joi, 11 ianuarie.

ADVERTISEMENT

Cine este Nana Antwi, noul jucător al FCSB-ului: i-a dat gol lui Gică Hagi în cupele europene

Nana Antwi devine al treilea transfer realizat de FCSB în iarnă după cele ale lui Luis Phelipe și Baba Alhassan. Nana Antwi a evoluat împotriva Farului în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Mai mult decât atât, fundașul ghanez a înscris în poarta formației pregătite de Gică Hagi la meciul retur din Armenia, scor 3-2 pentru campioana României. După „dubla” din cupele europene, Nana Antwi a intrat în atenția „Regelui”. Gigi Becali a avut opțiunea de a-l aduce gratis pe Nana Antwi la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta cotat la 275.000 de euro de Transfermarkt.com a intrat în ultimele 6 luni de contract cu Urartu, campioana Armeniei, și a putut să semneze cu orice echipă din postura de jucător liber de contract. Patronul liderului din SuperLiga a făcut o ofertă de 50.000 de euro, iar Urartu a acceptat să-i dea drumul jucătorului.

23 de apariții, 2 goluri și 3 pase decisive sunt cifrele lui Nana Antwi în acest sezon la Urartu

august 2024 este data la care ar fi expirat contractul lui Nana Antwi cu Urartu

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, impresionat de Nana Antwi: „E ca Lăcătuş”

Gigi Becali a rămas impresionat de calitățile lui Nana Antwi încă de la „dubla” dintre Farul și Urartu. Patronul FCSB a așteptat un răspuns din partea azerilor, iar în cele din urmă Florin Vulturar a rezolvat mutarea. Nana Antwi va face trecerea la liderul din SuperLiga încă din această iarnă.

„Noi am pus ochii pe el și am făcut o ofertă. Vrem să-l luăm și facem o ofertă pentru el. Da, vrem! Jucătorul o să fie liber de contract în vară, iar noi am făcut o ofertă de 50.000 de euro pe el.

Eu l-am văzut în banda dreaptă, când trecea ușor pe lângă un fundaș de la Farul. Am făcut cum făcea Lăcătuș. L-am ținut minte și am făcut o ofertă pentru el. Să vedem ce o să facă în ianuarie”, declara Gigi Becali, în urmă cu o lună, la .