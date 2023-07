Ce se întâmplă acum cu casa lui Ion Dolănescu din București după ce a fost renovată de Ionuț Dolănescu. Vecinii au făcut reclamație

Ce se întâmplă acum cu casa lui Ion Dolănescu. Aceasta a fost renovată de fiul acestuia, dar vecinii sunt nemulțumiți și au făcut reclamație.

Ce se întâmplă acum cu casa lui Ion Dolănescu din București

Vecinii sunt acum foarte nemulțumiți după ce renovarea casei a fost făcută. Aceștia au făcut deja o plângere și spun că nu le mai intră soarele în casă din cauza podului care a fost înălțat.

Acum, urmează ca procurorii și experții în construcții să cerceteze casa lui . Reclamanții nu spun doar că nu le mai intră lumină în casă, ci și să au pierdut și mulți bani. Ei spun că valorea apartamentelor a scăzut din cauza lipsei acestui factor natural atât de important.

Mai mult, proprietarii apartamentelor din vecinătatea casei spun acum că construcția nu respectă autorizațiile primite. Casa a început să fie renovată în anul 2009, după ce faimosul cântăreț a murit.

Atunci, moștenitorul ei, adică fiul cel mare al artistului, a decis să facă podul în mansardă, doar că acum au apărut și multe nemulțumiri de la vecinii săi.

„Au fost afectate apartamentele, casa existentă nu mai are nicio legătură cu imobilul pe care îl vedeți dvs, iar pe partea de înălțime e o diferență de doi metri, care rezultă din transformarea podului în mansardă.”, spune Narcisa Popescu, avocatul proprietarilor învecinați.

Ce spune Ionuț Dolănescu despre acest scandal

În mijlocul acestui scandal, spune că nemulțumirile și plângerile vecinilor săi sunt nejustificate. Cântărețul de muzică populară spune că tot proiectul casei lui Ion Dolănescu respectă măsurătorile din acte, notează

De asemenea, el spune că nu a adus niciun prejudiciu nimănui și are inclusiv documentele de la un specialist topograf care arată că toată casa respectă normele.

„Nu am viciat pe nimeni și nu am adus niciun prejudiciu cuiva! Casa din Caimatei are înălțimea conform proiectului aprobat de PMB. (….) Am adus un specialist topograf care a măsurat casa și există documentație care atestă acest lucru.”, a spus și Ionuț Dolănescu.