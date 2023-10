Ce se întâmplă cu magazinele Lidl, Kaufland, Auchan și Carrefour din România. Mesajul care a devenit viral

Românii se plâng de o situație pe care o întâlnesc în supermarketurile Lidl, Kaufland, Auchan sau Carrefour. Cei patru mari retaileri au o problemă în comun și îi pun în dificultate pe cei cărora le trec pragul. Mesajul unei femei din Capitală a devenit viral.

De ce se plâng românii de Lidl, Kaufland, Auchan sau Carrefour

Românii nu sunt mulțumiți de digitalizarea pe care le-o impun, mai mult sau mai puțin, Lidl, Kaufland, Auchan sau Carrefour. Nu le place faptul că , din cauză că au parte de multe erori și tot trebuie să stea la cozi.

O femeie din cartierul Giulești și-a povestit pățania în legătură cu cei patru retaileri enumerați pe un grup de Facebook, dorind să tragă un semnal de alarmă. Mesajul său a devenit viral. Femeii nu i se pare corect ca după ce-și validează toate cumpărăturile, de una singură, să mai fie oprită apoi la o altă coadă, ca să arate bonul fiscal.

”Dragă Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland și toate celelalte magazine care au case de marcat automate. Vă îndreptați acum spre case de marcat automate aproape exclusiv. Doamna care verifica bonurile la ieșire oprea pe toată lumea. Nu am ales să particip la acea nerozie, deja. Îmi umplusem coșul, am golit coșul, am scanat articolele, mi-am umplut din nou coșul.

Am auzit-o spunând “umm – Scuzați-mă” în timp ce continuam să merg și am ridicat bonul deasupra capului meu, părăsind magazinul. Fie aveți încredere în mine să fac singur plata, fie puneți casierele înapoi la locul lor, așa cum era înainte. Nu sunt interesat să dovedesc că am făcut treaba pentru voi”, a scris o femeie

”Dacă vreți ca eu să fiu un casier fără pregătire, atunci aceasta este problema voastră, nu a mea. Continuați să angajați tineri și să le oferiți oportunități de muncă. NU NE PLĂTIȚI SĂ NE SCANĂM PROPIILE CUMPĂRĂTURI. NU NE OFERIȚI REDUCERE DE ANGAJAT PENTRU A LUCRA PENTRU VOI. Semnat… Noi toți. Acestea sunt locuri de muncă de care avem nevoie atât tinerii cât și cei în vârstă.”, a mai notat persoana în cauză.

O mulțime de alți români s-au confruntat cu situații similare ca a bărbatului. Unii dintre ei spun că nu au întâlnit, în schimb, astfel de probleme în țări mari precum Germania sau Austria. ”Eu mereu ma încurc la casele de marcat. În Austria și Germania nu exista asa ceva”, a postat o doamnă.

Românii se plâng de faptul că sunt păcăliți să plătească de două ori

De altfel, altor români li s-a întâmplat ca să li se dea eroare Așadar, au trebuit să se conformeze cerinței de a le marca încă o dată. Mai mult decât atât, sunt momente când sunt induși în eroare că nu li s-a procesat plata, deși pe aplicațiile bancare le apare ca fiind procesată.

”Total de acord. Frumos e cand intra casa in eroare la procesare plata si vine si zice ca trebuie sa scanezi din nou sau alta situatie cand vrea sa te prosteasca sa platesti de 2 ori ca vezi domne nu s-a procesat plata, dar pe telefon se vede clar ca ai suma blocata”, s-a mai plâns și un domn.