Ce se întâmplă cu Mircea Zara? Celebrul VJ a ajuns la 58 de ani

De ziua lui, celebrul VJ Mircea Zara ne spune cum își petrecea ziua de naștere în copilărie și care a fost cel mai scump cadou pe care și l-a făcut vreodată.

Mircea Zara a făcut 58 de ani

Astăzi, Mircea Zara împlinește 58 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebrul VJ ne vorbește despre mutarea de la Music Channel la B1Tv și ne spune care a fost cel mai scump cadou pe care și l-a cumpărat vreodată.

ADVERTISEMENT

Mircea explică secretul ‘tinereții’ lui, ne spune cu cine își va petrece azi ziua de naștere și aflăm care este singurul lui vis neîmplinit până acum.

Mircea Zara: “Nu mă droghez”

Astăzi, 19 septembrie, celebru VJ Mircea Zara împlinește 58 de ani. Având în vedere că, de ani, este neschimbat, Mircea ne spune care este secretul ‘tinereții’ lui. Aflăm și ce își dorește, cel mai mult, cunoscutul VJ de ziua lui.

ADVERTISEMENT

“Sincer, nu am niciun secret în afară de genă. Nici mama și pesemne asta s-a perpetuat la subsemnatul (râde). Nu mă doare nicăieri, nu beau deloc alcool, nu mă droghez și nu mănânc alandala.

Încerc să nu mănânc foarte gras și nici foarte multă carne. Îmi doresc că sănătatea mea să fie beton, cum a fost și până acum, Doamne ajută. Cât ești sănătos le poți face pe toate”, ne spune Mircea Zara.

ADVERTISEMENT

Mircea Zara: “Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut”

Mircea Zara are un vis neîmplinit încă, chiar dacă tot ce și-a dorit, până azi, a reușit să realizeze. Celebrul VJ ne spune și cum își petrecea ziua în copilărie, alături de părinții lui.

“Visul meu este să ajung în Japonia, dar nu cred că voi ajunge vreodată. Mie nu-mi place să zbor pe distanțe mari, rezist maxim 5 ore. Așa că visul cu Japonia mă tem că va rămâne neîmplinit.

În copilărie nu mă serbam de ziua mea. Sigur că de la prietenii mei și de la părinți dar, pe atunci, nu eram deloc fan în a-mi organiza ziua de naștere. Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut.

ADVERTISEMENT

Când am mai crescut a început să-mi placă. Mama și tata îmi făceau cadouri, iar pentru mine ziua mea era ca una normală”, mai spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Zara.

“Mi-am văzut visul împlinit”

De ziua lui, Mircea Zara dezvăluie cum era la 20 de ani și cum este azi, la 58. A trecut prin multe, a trăit 3 ani în Spania și ne spune ce-a câștigat și ce-a pierdut în toți acești ani. Aflăm și ce face Mircea de fiecare dată, atunci când este ziua lui.

“De pierdut am pierdut oameni dragi, în primul rând pe părinții mei, apoi câțiva prieteni. Iar de câștigat, pur și simplu mi-am văzut visul împlinit. Am muncit în zona media, presă audio-video, și asta a fost cel mai mare vis al meu. Acum 30 de ani mi-am îndeplinit acel vis.

Recunosc că nu am tabieturi de ziua mea, mi-ar plăcea să treacă ca orice altă zi. Dar, datorită rețelelor de socializare, vrând nevrând primesc o mulțime de mesaje, din țară și nu numai.

Încerc apoi, și-mi și iese, să le răspund fiecăruia în parte, le mulțumesc pentru mesaje. A doua zi pun și un mesaj general și le mai mulțumesc încă o dată”, declară Mircea Zara, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care a fost cel mai scump cadou pe care și l-a făcut

De ziua lui, Mircea Zara ne spune cum va petrece astăzi. Ne spune și care a fost cel mai scump cadou pe care și l-a cumpărat vreodată.

“Tocmai ce m-am întors după o și, cumva, acolo mi-am sărbătorit ziua, în avans. Astăzi, marți, e o zi cât se poate de normală. Având în vedere că-i ziua mea, sunt 3 ceasuri bune, nu rele (râde). Cred că diseară voi ieși cu niște prieteni la un suc, ca în orice altă zi a săptămânii.

Anul trecut recunosc că mi-am luat o pereche de adidași foarte scumpi, de la Balmain. Mi-au plăcut foarte tare, au un model foarte actual și am ținut morțiș să mi-i iau”, mărturisește Mircea Zara.

“Eu așa fac, asta e superstiția mea”

Celebrul VJ ne spune care este cea mai mare realizare a lui, personală și profesională. La cei 58 de ani pe care-i împlinește astăzi, Mircea Zara ne dezvăluie și cea mai intimă superstiție a lui.

“Din punct de vedere profesional am reușit să mai urc o treaptă în ceea ce privește genul de public căruia mă adresez. Am plecat de la Music Channel la B1Tv, unde targetul este foarte variat, divers. Iar în plan personal mă bucur că am reușit să am căsuța mea gata, cu totul, după 5 ani. E făcută după sufletul meu, amenajată și făcută cum mi-am dorit dintotdeauna. De asemenea sunt sănătos și stau bine pe picioarele mele, cu bunăvoința lui Dumnezeu. La vârsta la care mulți se plâng de diverse chestii eu mai pot, nu am niciun fel de ‘au’.

Am o chestie, în perioada de vară, când zboară un fel de puf din pomi. Se spune că, dacă-l prinzi, îți faci 3 cruci și-l bagi în sân, îți aduce noroc. Eu așa fac, asta e superstiția mea”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Zara.