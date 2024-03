Ce se întâmplă cu prețul la energie și gaze. Marcel Ciolacu, anunț oficial despre plafonare

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre planul Executivului . Anunțul oficial a fost făcut, joi, 7 martie, în ședința de Guvern. Prim-ministrul a dat asigurări că prețurile vor fi plafonate în continuare.

Anunțul momentului despre prețul la energie și gaze

Marcel Ciolacu spune că asta se va întâmpla cel puțin până în primăvara anului viitor. Cu acest scop, Guvernul va aloca 500 de milioane furnizorilor de energie pentru a compensa costurile plafonării.

„Am văzut zilele acestea o intensă dezbatere europeană despre ce se va întâmpla cu gazele iarna viitoare. Vreau să fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafonare a prețurilor la energie și gaze.

Vom continua cel puțin până în primăvara lui 2025!”, a declarat Marcel Ciolacu, în ședința de Guvern. Premierul spune că atât firmele, cât și clienții casnici vor fi protejați prin această măsură.

„Vom veni cu un reglaj la acest mecanism în perioada următoare. Vreau ca atât populația, cât și companiile să aibă această garanție foarte clară că vor fi protejați! De altfel, azi alocăm 500 de milioane ca să compensăm costurile plafonării pentru clienții casnici”, a adăugat premierul.

Încă de la începutul acestui an, au apărut informații potrivit cărora . Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, menționa că schema va fi menținută până în martie anul viitor.

Schema de ajutor IMM Invest Plus, prelungită

Totodată, Marcel Ciolacu a vorbit și despre schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, care va fi continuată în 2024. Aproximativ 11.500 de companii românești vor primi acest sprijin financiar din partea statului.

Bugetul pentru schema de ajutor IMM Invest Plus, cu toate componentele sale, este de circa 2,5 miliarde de euro. Premierul preciează că ajutorul va fi acordat atât sub formă de granturi, dar și de garanție pentru credite.

Mai mult, beneficiarii trebuie să știe că sumele maxime acordate companiilor au fost mărite. Proiectul de act normativ prevede instituirea schemei de sprijin de stat IMM PLUS și a componentelor acesteia, respectiv IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus.