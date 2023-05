Ce se întâmplă cu Theo Rose. Moment emoționant: ”Vă salută Sasha”

cu fosta prezentatoare de la SuperStar România. Moment emoționant cu vedeta din serialul Clanul și bebelușul care va purta numele Sasha Ioan. Ce le-a mărturisit cântăreața urmăritorilor săi.

Ce se petrece cu Theo Rose înainte să devină mamă de băiat. Clipe speciale cu bebelușul său și al regizorului Anghel Damian

Theo Rose le-a arătat tuturor ce se petrece cu ea înainte să devină mamă de băiat. Îndrăgita artistă se bucură de ultimele săptămâni cu burtică de gravidă, dar mai ales de clipele speciale cu bebelușul său și al regizorului Anghel Damian.

În urmă cu puțin timp s-a filmat în timp ce stă întinsă și este lovită de micuțul care se dezvoltă în pântecele sale. Copilul care se va naște curând și care cântărește în jur de 3 kilograme este foarte activ și în continuă mișcare.

„Vă salută Sasha”, a scris vedeta legat de filmarea emoționantă de pe . Frumoasa cântăreață este extrem de nerăbdătoare să nască și să-și țină în brațe micuțul care este unul foarte dorit în familia sa.

Cel mai probabil va aduce pe lume băiețelul prin naștere naturală, însă doctorul a sfătuit-o să ia în calcul și nașterea prin cezariană. Theo Rose a povestit că micuțul are cordonul ombilical în jurul gâtului și în plus, e destul de mare.

Theo Rose, ședință foto cu burtica de gravidă

Theo Rose nu a fost o mămică cochetă în timpul sarcinii, însă a ales să facă o ședință foto cu burtica de gravidă. Antrenoarea de la Vocea României a purtat numai haine largi și rar s-a aranjat, mai mult pentru filmări și concerte.

„Prietenii mei m-au machiat, m-au îmbrăcat și m-au ajutat să mă transform în fel și fel și să îmi creez niște amintiri demne de revistele din afară. Că tot acolo am mai văzut poze de astea.

Și n-am vrut în nicio revistă, dar eu le am pregătite pentru când or vrea să își amintească de mine la tinerețe. Am ales să pozez mai deocheată însărcinată pentru că e pentru prima dată când au răsărit niște forme și la mine…

Dacă te uiți dintr-o parte”, a scris Theo Rose pe social media, unde a subliniat că vrea să împărtășească aceste momente frumoase cu fanii săi. Cântăreața și-a arătat cu mândrie formele și a apărut cu mai puține haine decât de obicei.