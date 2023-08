Ce se întâmplă cu trupa ASIA la 5 luni de la marea reunire! Cântărețele, în vizorul tuturor

Trupa ASIA s-a reunit cu mare fast, fără Irina, în luna martie, la Sala Palatului! Fetele care compun această formație au promis că acel show nu era unul singular și că în acest an speră să dea lovitura din nou, ca în vremurile bune!

Trupa ASIA, 5 luni de la reunire. La ce evenimente au fost prezente până acum

Ce se întâmplă cu trupa ASIA la 5 luni de când a promis marea cu sarea pentru fani? Ei bine, Ianna, Sorana, Anemona și s-au ținut de cuvânt și au fost prezente, vara asta, la două din cele mai așteptate festivaluri. Doar că… publicul le-a taxat destul de dur pentru prestația lor live!

Se pare că fetele de la ASIA, în ciuda succesului cu care se laudă, nu sunt pe placul tuturor. Prezente în luna iulie la festivalul , cântărețele le-au lăsat un gust amar multor persoane.

La un clip postat pe TikTok, internauții, într-un număr covârșitor, le-au luat la bani mărunți pentru că vocile lor live nu ar suna tocmai bine. Mai mult de atât, unii susțin că au fost înșelați dând bani pentru acel festival. Nu se așteptau ca pentru biletele plătite să vadă o astfel de prestație.

Trupa ASIA a făcut senzație și la Festivalul Nostalgia, care s-a ținut în nordul Capitalei, în pădure, de curând. Doar că, și acolo, la unele melodii cântate de artiste, oamenii au strâmbat din nas!

Dezastrul ASIA de la Electric Castle. Fanii au rămas cu un gust amar: „E Halloween, ceva?”

Unul din cele mai viralizate clipuri cu fetele de la ASIA, publicat pe TikTok, a strâns niște reacții negative. Este vorba despre o bucățică din melodia „Sună periculos”, pe care cele patru cântărețe au interpretat-o pe scena de la Electric Castle, în iulie.

Performanța criticată de mulți pe care fetele au avut-o la Sala Palatului s-a repetat și în alte contexte. Un astfel de caz e cel de la Electric Castle. Doar că… de data asta oamenii au fost mai duri ca niciodată cu cele patru cântărețe! ( susținut de ASIA extrem de contestat)

„Lăsați-ne!; Asta în loc de The Chemical Brothers sau cum? Au avut voce vreodată? Mai ține minte cineva?; Când le-au auzit cei de la The Chemical Brothers au zis că nu mai are rost să vină!; Până și vocile le-au expirat!;

E Halloween, ceva?; Data viitoare aduc și vocile?; Atât s-a putut!; Săracele… Poate nu mai cântă de ceva timp profesional și mna… Nu le-a forțat Electric Castle să vină; Abia cântă!; Voce?”, sunt câteva din zecile de reacții ale internauților, extrem de dezamăgiți de trupa ASIA cântând live.

Și Culiță Sterp și Vlăduța Lupău au dezamăgit live

Fetele de la ASIA nu sunt singurele care au fost criticate pentru că vocile lor sună într-un fel pe înregistrări și cu totul altfel live. De această ”boală” s-au lovit și alți artiști ceva mai actuali. Tot pe TikTok s-au viralizat videoclipurile în care sunt puși la zid cântăreți precum Vlăduța Lupău și Culiță Sterp. La evenimentele unde au fost chemați, au fost criticați pentru prestațiile lor live.

Ce-i drept, atât la Electric Castle cât și la Nostalgia, trupa ASIA a avut parte de susținerea publicului, public care nu a cumpărat bilete exclusiv pentru ele, căci vorbim despre niște festivaluri unde au fost invitați mai mulți artiști.

Rămâne de văzut dacă fetele de la ASIA vor continua acest proiect, după ce au colindat aproape toate festivalurile verii. Cert este că revenirea nu a fost cea așteptată pentru un număr foarte mare de persoane!