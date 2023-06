Ce se întâmplă, de fapt, dacă tastezi codul PIN invers la bancomat. Toți românii trebuie să știe lucrul acesta

care consideră că tastarea codului PIN invers la ATM alertează automat poliția. În acest fel, autorităile au locația ta și astfel reușești să scapi de o eventuală tâlhărie. Nimic mai fals! Acesta este doar un mit care circulă de multă vreme printre utilizatorii bancomatelor. Ce se întâmplă, de fapt, dacă tastați codul PIN invers.

Codul PIN tastat invers la ATM nu alertează autoritățile că sunteți în pericol

Mitul spunea că în momentul în care tastați PIN-ul invers, bancomatul are un sistem de securitate prin care își dă seama că sunteți în pericol. ATM-ul vă dă banii solicitați pentru ca hoțul să nu bănuiască nimic, dar imediat alertează poliția. Mai mult, mitul spune că ATM-ul frunizează autorităților și locația exactă. Nimic mai neadevărat!

Din nefericire pentru clienții bancomatelor, care s-ar putea afla cândva într-o astfel de situație, mitul este fals. PAutoritățile dezmint informația și susțin că nu există o astfel de

Ce-i drept, nu ar fi deloc o idee rea să se instaleze un mecanism de acest gen pentru siguranța clienților lor. Mai mult, cercertările arată că infracțiunile informatice s-au înmulțit în ultimii ani. Escrocii și-au perfecționat metodele de fraudă de la un an la altul.

Modalitățile prin care infractorii sustrag banii de pe carduri de la ATM

Una dintre cele mai populare modalități prin care infractorii reușesc să fure banii oamenilor este prin aflarea codului PIN. Nu sub formă de amenințare, așa cum am explicat mai devreme. Metodele sunt mult mai complexe. Una dintre ele este prin montarea unui dispozitiv pe sub tastatură. Este vorba despre o dublură a tastaturii care va prelua datele cardului și codul PIN. Mai sunt și alte variante. Hackerii pot monta deasupra bancomatului cititoare de PIN. Acestea vor prelua datele cardului și codul PIN. În acest fel, hackerii reușesc să vă cloneze cardul și vă vor goli conturile.

Cum reușim să “păcălim” sistemele de clonare

Nu puține au fost victimele unor astfel de sisteme de clonare a cardului. Pentru a evita să deveniți victima unor astfel de escrocherii există câteva metode pe care să le utilizați înainte de a tasta PIN-ul. Prima este să țineți mâna deasupra tastaturii pentru a nu vă fi citit cod-ul PIN de către dispozitivele montate deasupra bancomatelor.

A doua metodă ar fi ca înainte să utilizați un bancomat să mișcați tastatura. În mod normal, aceasta ar trebui să fie fixă și să nu se miște niciun pic. Dacă aceasta se ridică sau se mișcă în stânga- dreapta, sus-jos, poate avea un dispozitiv montat dedesubt.

De asemenea mai aveți varianta de a retrage banii direct de la bancă. În acest fel evitați toate problemele legate de codul PIN. Mai mult, specialiștii îi sfătuiesc pe oameni să evite bancomatele montate în stradă. De preferat ar fi să le utilizeze pe cele montate în interiorul băncilor. Acelea sunt mai sigure și prin prisma faptului că ai nevoie de card pentru a intra în bancă. Nu există încă o metodă prin care hackerii să “fure” datele cardurilor care sunt introduse în cititorul de la intrarea în agenții.