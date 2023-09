Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Gheorghe Turda. Decizie radicală luată de interpret. „Singurătatea ucide”

Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Gheorghe Turda? De când soția sa a murit, multe lucruri s-au schimbat. Se pare că acum însă, celebrul interpret de muzică populară a luat o decizie radicală.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Gheorghe Turda

Dacă în ultima perioadă, Gheorghe Turda spunea că ia în calcul să se căsătorească, iată că prioritățile s-au schimbat. Faimosul cântăreț este decis să se concentreze pe familie, mai exact pe nepoții săi.

Pentru Gheorghe Turda, viața amoroasă a rămas în spate. Interpretul de muzică populară recunoaște că este un bărbat singur. Totuși, se înțelege bine cu familia, iar asta este suficient pentru el.

„Sunt solo, sunt cu fetele mele, cu nepoții mei. Eu am o relație de familie foarte sănătoasă, iubesc tot ce e frumos pe această lume, mai ales familia. Familia mă înnobilează, toate reușitele de familie”, a declarat Gheorghe Turda pentru .

Printre altele, el a mai povestit că își adoră nepoții. De asemenea, cel mic i-ar fi făcut și o surpriză pe măsură. Acesta ar fi cântat la tobe, iar gestul său l-a impresionat pe faimosul cântăreț.

Și nepotul cel mare al artistului cântă la pian. Astfel, se pare că aceștia au reușit să moștenească o parte din talentul bunicului lor. Au luat inclusiv premii la muzică, iar Gheorghe Turda se declară un om cât se poate de mândru.

Artistul a mai încercat să își refacă viața

Menționăm faptul că , Gheorghe Turda a suferit mult. Tragedia a avut loc în urmă cu 14 ani, iar artistul a fost devastat la acea vreme. La un moment dat însă, a luat în calcul să își refacă viața.

„După moartea soției mele, acum 14 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi refac într-un fel viața. Eu am o deviză a vieții de atunci încoace, singurătatea ucide. Am încercat o dată, am încercat de două ori și nu a mers și atunci m-am oprit”, a mai dezvăluit artistul.