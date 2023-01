Ce se întâmplă între Cristina Cioran și Alex Dobrescu! După scandal, se țin de mână și se văd pe ascuns

Fosta prezentatoare de la Antena 1, Cristina Cioran a trecut prin clipe de coșmar la finalul anului 2022, când a decis să pună capăt relației pe care o avea cu tatăl fetiței ei, Alex Dobrescu. Se pare că în prima lună din 2023 lucrurile sunt diferite pentru cei doi amorezi, sursele FANATIK văzându-i tot mai des unul în compania celuilalt. Așa se face că, în decurs de trei zile, au avut două întâlniri, care să aibă iz de dulce împăcare?! Să spunem totul, pas cu pas, în rândurile următoare.

S-au împăcat sau nu Cristina Cioran și Alex Dobrescu?

Haideți că luăm povestea iubirii cu năbădăi de la întâlnirea de joi, 19 ianuarie, când FANATIK i-a observat pe Cristina Cioran și pe Alex Dobrescu, în plină zi, îndreptându-se către un local din Capitală. Aflați la intersecția dintre Bulevardul Magheru cu strada C. A. Rosetti, ”foștii” parteneri de viață au venit pe rând. Primul a intrat Alex, care era îmbrăcat casual, cu o geacă lungă, imensă, de culoare roz, foarte ușor de reținut.

La doar câteva secunde și-a făcut apariția și Cristina, nemachiată și ușor răvășită, aparent după o noapte nu tocmai liniștită. Poate că micuța Eva i-a dat ceva bătăi de cap fostei prezentatoare de la Antena 1…

Contactată de FANATIK pentru a descoperi care a fost scopul întâlnirii lor, Eva să se mai vadă, pentru că mai au mici chestii de pus la punct.

”Ne-am văzut cu treabă. Mai avem chestii de rezolvat… Nu e nimic de declarat”, susținea la acea vreme Cristina Cioran pentru FANATIK.

Cristina Cioran: ”M-a luat de mână”

La câteva zile de când FANATIK a dat nas în nas cu Cristina Cioran și cu Alex Dobrescu, cei doi porumbei sunt surprinși din nou, iar ipostazele sunt și mai și. Strângerile de mână și clipele petrecute în club, sigur nu mai pot fi ”din cauza” problemelor pe care cei doi le au de discutat.

Timpul să le fi vindecat rănile și să fi uitata frumoasa mămică de tot rău pe care în trecut susținea că i l-a făcut tatăl fiicei ei?

Încurcate sunt căile Domnului, și, totul este posibil în lumea asta, însă, întrebată de reporterul FANATIK despre posibila împăcare, Cristina Cioran a negat vehement o asemenea idee. Mai mult, admite că au existat ceva atingeri între ei, dar, au fost strict pentru a merge din primul club, spre unul din proximitate.

”Ne-am întâlnit la o petrecere întâmplător. Am plecat în clubul de lângă și m-a luat de mână, dar nu ne-am împăcat”, a mai completat fosta vedetă de la Antena 1.

”Nu a fost o întâlnire întâmplătoare”

Să ne reamintim că în urmă cu doar câteva săptămâni, celebra vedetă și fostul ei partener, era cea care făcea ca termenii să fie amiabili.

La momentul respectiv, Cristina Cioran declara că: ”Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă.

Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”.

”Nu voi mai lăsa să treacă ani ca să pot spune: ajunge”

Actrița din Păcatele Evei și Margo, la o lună după ce a fost cerută de soție, lua prin surprindere pe toată lumea după ce anunța că nu mai formează un cuplu cu tatăl fiicei ei. Declarațiile care au urmat au fost tranșante și ușor cu subînțeles la adresa lui Alex.

”Ema trebuie să-și iubească și să-și respecte părinții, indiferent dacă iubirea dintre ei a dispărut, la un moment dat. Nu e vina copiilor, și aceștia nu trebuie să simtă disensiunile dintre părinți!

Mi-ar plăcea să rămânem prieteni, să mai râdem cum râdeam. De această dată am decis, cu inima strânsă, că nu voi mai lăsa să treacă ani ca să pot spune: ajunge”, mai spunea în urmă puțin timp Cristina Cioran.