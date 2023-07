Ce concurenți și-au spus ”Adio” după Insula Iubirii! S-au înșelat reciproc

Insula iubirii este, fără doar și poate, show-ul acestei veri! Ce urmează să se întâmple în emisiunea plină de ispite de la Antena 1? Aflați din rândurile de mai jos.

Deznodământurile de la Insula iubirii. Cine se desparte

Viperele Vesele fac noi dezvăluiri explozive despre reality-show-ul Insula iubirii. Emisiunea care an de an creează numeroase controverse îi va surprinde destul de mult pe telespectatori.

Conform Viperelor Vesele, fix cuplurile la care oamenii nu se așteaptă să fie împreună după terminarea show-ului au rezistat până în zilele noastre. Așadar, cine pe cine a înșelat și ce povești de iubire s-au destrămat, într-un final?

Ema și Răzvan formează și azi o pereche. Bianca și Marius, poveste fără final fericit

„Apropierile dintre Ema și Romeo, dar și dintre Răzvan și ispita Daria, au fost de natură a zdruncina doar pentru scurt timp armonia cuplului, cei doi având o relație și la ora actuală.

Cuplul Bianca-Marius a avut de suferit în urma participării la emisiune. Marius a călcat stramb alături de ispita Oana, iar Bianca nu s-a lăsat mai prejos, dând frâu liber pasiunii alături de Alin. Bianca și Marius au părăsit insula singuri, fără ispite și fără parteneri.

În toate celelalte cupluri nu au existat mari discuții, nu au existat probleme, putem spune chiar că a domnit armonia și, evident, au părăsit insula împreună”, dezvăluie

Ema de la Insula iubirii a făcut videochat

Noul sezon Insula iubirii a stârnit câteva controverse legate de trecutul anumitor concurente. Ema și Claudia au intrat în vizorul Viperelor pentru felul în care și-au câștigat existența înainte de emisiune.

a practicat videochatul în trecut, o meserie respectabilă, de altfel, iar Claudia Florescu a avut deschis un cont de OnlyFans, la care a renunțat în timp. Și-a găsit o ocupație mult mai interesantă, tânăra tatuată devenind antrenoare de fitness în Italia.

Despre Claudia, Viperele au dezvăluit că pe lângă activitatea interzisă minorilor de pe OnlyFans, ar fi practicat și cea mai veche meserie din lume. Acest lucru nu este adevărat, iar Claudia a vrut să lămurească acest aspect al vieții sale și a făcut în exclusivitate pentru FANATIK.

Claudia Florescu, dezvăluiri despre trecutul ei: „Nu am făcut niciodată prostituție”

a recunoscut că a fost, într-adevăr, pentru o perioadă, model pe platforma pentru adulți OnlyFans, dar de aici și până la a se spune că a practicat prostituția este cale lungă.

„Da, e adevărat, am fost o perioadă model OnlyFans. Dar ocupația mea de bază este cea de antrenor de fitness, am și dovezi, am documente. Ca model OnlyFans așa am și început, pe fitness, dar nu se făceau bani și m-am adaptat.

Oricum, din cauză că nu mai aveam timp, am renunțat la această activitate, am închis contul. Nici Bogdan nu mai practică videochat-ul. Eu am venit în România pentru el, lucrez ș acum ca antrenor, am clientele mele. Dar nu am făcut niciodată prostituție”, a declarat Claudia, pentru FANATIK.