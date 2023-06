Ce secret ascunde Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite. Cât te costa să-ți gătească la Paris

Nina Hariton este marea câștigătoarea Chefi la cuțite, însă până la apariția în show-ul de la Antena 1, tânăra din Republica Moldova și-a șlefuit talentul culinar la Paris. FANATIK a aflat ce gătea în capitala Franței și cât costau meniurile.

Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite 2023 a bucătărit la o braserie de lux din Paris

Nina Hariton a cucerit publicul concursului culinar de la Antena 1. A obținut trei cuțite de aur, o adevărată premieră pentru o femeie de când se realizează acest reality-show cu sare și piper, la propriu!

Așa cum chiar ea a dezvăluit când a apărut la Chefi la cuțite, Nina a lucrat timp de cinci ani în restaurante de lux din Paris. FANATIK a aflat ce preparate de fițe se găteau la unul din localurile unde vedeta Antenei 1 a devenit o maestră în ale bucătăritului și mai ales pentru ce sume de bani!

Nina Hariton a lucrat, așadar, la Brasserie D’Aumont, restaurantul hotelului de Crillon Rosewood, în Paris. Vorbim despre unul din cele mai selecte localuri. Acolo se servesc preparate tradiționale franțuzești realizate într-un mare stil.

Prețurile preparatelor gătite de Nina Hariton, între 56 și 160 de euro

Restaurantul unde Nina Hariton și-a făcut mâna de lucru a fost deschis în anul 2017, după ani de pregătiri pentru a fi pe placul clienților. Meniurile pornesc de la 56 de euro și ajung până la 160 de euro!

Prețurile preparatelor comandate, multe dintre ele gătite în trecut de Nina Hariton, pot depăși suma de 160 de euro. Meniul sare de 160 de euro dacă optezi și pentru caviar!

Bucătăria braseriei în care a gătit Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite, a fost încredințată în anul 2019 chef-ului Boris Campanella, după plecarea unui alt bucătar prestigios, Justin Schmitt. Meniul la localul unde Nina Hariton s-a făcut remarcată diferă de la un anotimp la altul.

Ce include meniul de lux la restaurantul unde a lucrat câștigătoarea Chefi la cuțite

În meniu sunt incluse o serie de preparate considerate de mare fiță! Și anume, foie gras de rață de casă, stridii, fructe de mare sau ou în stil Mimosa! De asemenea, poți comanda și somon afumat, salată de homar cu fasole verde și piersici, creveți cu avocado și grepfruit, calcam cu sos Duglere, burger cu brânză Aumont, printre altele. Din meniu nu lipsesc nici deserturile. Printre dulciuri se numără clasicul mousse de ciocolată. Clienții sunt delectați și cu tradiționalele tarte franțuzești.

Nina Hariton a povestit, în cadrul emisiunii Chefi la cuțite, că a fost nevoită să renunțe la gătit. Femeia a lăsat bucătăria pentru a o crește pe fiica ei, în vârstă de 8 ani. a devenit, în timp, agent imobiliar.

Pasiunea prea mare pe care o are pentru gătit a făcut-o să își încerce norocul în show-ul de la Antena 1… Cu toate că în ultima vreme a gătit mai mult pentru familia ei și cei dragi, postând, la greu, pe Instagram, rezultatele.

De ce a renunțat la meseria de bucătăreasă

„Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea… Știți cum sunt chefii… Pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil. Are 7 ani.

Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, a declarat, la un moment dat, Nina Hariton,

Laurențiu Neamțu, marele învins de la Chefi la cuțite, s-a învârtit și el în cercuri selecte. Tânărul a fost angajat la un complex de lux din Florida

Nina Hariton nu este, însă, singura concurentă din acest sezon care s-a învârtit în locuri selecte. Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui , marele învins de la Chefi la cuțite, sezonul 11, a muncit la Admirals Cove. Este una din cele mai exclusiviste comunități din Florida, Statele Unite ale Americii.

Comunitatea din Palm Beaches, una din cele mai bine cotate din statul Florida și întreaga coastă de Est a SUA, se laudă cu un club privat unde nu oricine își permite să intre.

Complexul e situat pe o mie de acri de teren cu peste 5 mile de căi navigabile. Cartierul funcționează, practic, ca un mic oraș. E dotat cu un hotel, spa, restaurante, piață, port de agrement propriu cu toate serviciile incluse și propriul club de pescuit.