Meghan Markle reușește mereu să transmită niște mesaje ascunse folosindu-se de bijuterii. La fel proceda adesea și Prințesa Diana, mama lui Harry. Într-o apariție recentă, toți admiratorii ei au fost atrași de o bijuterie superbă, cu un cristal albastru, iar acum s-a aflat adevărata semnificație a acesteia. Ce reprezintă lănțișorul purtat de Meghan Markle?

Atunci Prințul Harry a fost invitat în emisiunea lui James Corden, The Late Late Show, cei doi au sunat-o la un moment dat pe Meghan Markle, pe FaceTime. În acel moment, s-a observat la gâtul ei o bijuterie impresionantă.

Lănțișorul are un cristal albastru superb și costă puțin peste 5.300 de lei. Are și o semnificație specială, se pare. Cei de la Page Six au descoperit valoarea bijuteriei, dar și a rochiei purtate în acea filmare: 124 lei.

Ce semnificație are lănțișorul de 5.300 de lei, care a fost purtat de Meghan Markle

Acest accesoriu costisitor face parte dintr-o colecție de talismane, lansată chiar de către brandul deținut de Taryn Toomey, buna prietenă a lui Meghan. Decrierea oficială a produsului menționează că piatra de Lapis Lazuli te ajută să de exprimi și să arăți lumii adevărul tău interior.

Această piatră mai este privită și ca un simbol al sincerității și al înțelepciunii. Este deosebit de utilă pentru persoanele care au nevoie de un plus de încredere și care vor să se conecteze mai bine cu sinele și să își asculte vocea interioară.

Apariția scurtă a lui Meghan Markle în emisiunea lui James Corden a avut loc cu doar câteva zile înainte să aibă loc interviul incendiar cu Oprah Winfrey. În discuția care a făcut înconjurul lumii, Ducesa de Sussex a afirmat că se simte eliberată pentru că poate, în sfârșit, să rostească adevărul și să spună ceea ce simte.

Soția Prințului Harry a moștenit și o brățară de la Printesa Diana

Meghan Markle și Toomey sunt prietene bune de ani de zile. Pe lângă brandul de bijuterii, Taryn Toomey se mai prezintă și ca “fitness guru”. Ea a fost prezentă și la petrecerea organizată de Ducesa de Sussex în anul 2019, când era însărcinată cu Archie.

It makes sense that Markle would pick a piece from Toomey’s jewelry line; she’s been pals with the fitness guru for years, and Toomey was even in attendance at her star-studded NYC baby shower in 2019, when the Duchess was pregnant with son Archie.

Nu este pentru prima dată când bijuteriile purtate de Meghan au o semnificație anume. Ea a mai moștenit și o brățară care a aparținut Prințesei Diana, iar atunci când urma să anunțe că are o fetiță, Markle s-a afișat cu un inel cu un safir roz.

