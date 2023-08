Ce spun rușii care își petrec vacanța în Crimeea, aproape de linia frontului. „În fiecare an este din ce în ce mai bine aici”

În ciuda războiului și a apropierii de linia frontului, turiștii ruși continuă să își petreacă vacanțele în Crimeea. De la începutul lunii iulie, ambuteiajele din regiunea Krasnodar se formează în mod regulat pe drumul de acces către podul din Crimeea. Biletele pentru trenurile către Crimeea nu sunt puse în vânzare acum, iar serviciul aerian este închis din 20 februarie 2022, însă aceste obstacole nu limitează circulația oamenilor. Rușii străbat sute de kilometri și vin cu mașinile personale. Toți trebuie să treacă prin pod, unde sunt controlați de autorități. Printre ei au fost și soții Kulik din Belgorod, care

Crimeea, “paradisul” rușilor din diferite regiuni

Jurnaliștii de la au discutat cu rușii care au decis să-și petreacă vacanța în peninsulă. Turiștii au dezvăluit motivele pentru care au ales litoralul din Crimeea, iar oamenii au povestit și ce se întâmplă în această vară în stațiunile din teritoriul ocupat ilegal de Rusia în 2014.

“Am fost în Crimeea în august 2022, în vacanță în Feodosia, în momentul în care eu și soțul meu am rezervat camere, am făcut plata și am redactat un plan de vacanță, nu exista niciun conflict dintre Rusia și Ucraina. Când a început totul, am urmărit îndeaproape știrile și ne-am gândit ce să facem. Dar ne-am asumat un risc și am decis să mergem. Situația era tensionată. Echipamente noi și defecte erau transportate prin peninsulă pentru reparații, avioane de luptă zburau pe cer, iar flota noastră din Marea Neagră se afla în port. Erau, de asemenea, o mulțime de refugiați care își luau familiile și se mutau cu mașini pline de lucruri. Dar, în același timp, totul era foarte calm.

În iulie 2023, soțul meu, sora mea și cu mine am mers din nou la Feodosia. Nu a existat nicio teamă. Peninsula Crimeea este foarte bine păzită: mulți dintre soldații noștri patrulează pe străzi, ne-am simțit în siguranță. Nu a existat nici măcar un gând că ni s-ar putea întâmpla ceva.

Localnicii sunt fericiți să vadă turiști ruși. Unii oameni ne-au spus că sunt foarte fericiți că s-au alăturat Rusiei. Deși nu i-am întrebat cu adevărat. Dar mi-au spus mai multe povești despre cum au fost îngroziți localnicii din Crimeea în momentul aderării la Federația Rusă și după.

Cred că este evident cine a făcut-o: au vrut să arunce o ‘bombă murdară’ asupra lor, sau să le taie apa și lumina. Cât timp Crimeea a făcut parte din Ucraina au existat multe probleme în orașe, nu s-a rezolvat nimic. Atât atunci cât și acum oamenii au spus că au crescut în URSS și vor rămâne alături de Rusia.

Localnicii sunt puternici și rezistenți. Au existat atât de multe războaie pentru peninsula lor. Ei spun că sunt obosiți și că vor doar să trăiască în pace. Ei vorbesc, de asemenea, despre cum, după ce au devenit parte a Rusiei, orașele, drumurile, casele, utilitățile și alte servicii au fost transformate în bine.

Mulți oameni au venit în vacanță din cele două republici. Toată lumea a fost foarte primitoare, nu au existat conflicte. Mergem în Crimeea pentru că suntem convinși că stațiunile noastre nu sunt mai rele decât stațiunile străine și vrem ca banii noștri să rămână în țară și să meargă la îmbunătățirea turismului autohton. Crimeea ocupă un loc special în inima mea”, spune Alena, o tânără de 28 de ani din Orenburg.

Turiștii ruși nu se tem de atacuri aeriene și se simt “păziți”

Anna recunoaște că e îndrăgostită de Crimeea. Tânăra a mai vizitat peninsula înainte de război și continuă să o facă și acum. Aceasta a fost în vacanță între 4-11 iulie, în Koreiz. Rusoaica spune că . Ea nu s-a gândit că își pune viața în pericol. Un singur lucru care nu i-a plăcut a fost controlul amănunțit și îndelungat pe pod. Tânăra spune că vrea să se întoarcă acolo și nu este speriată de evenimentele care au loc zi de zi.

Svetlana are 59 de ani și e din orașul Permi. Femeia și-a petrecut zilele de concediu în Evpatoria, unde a rămas cucerită de plajele și condițiile oferite la prețuri relativ mici: “Ne plac plajele și avem unde să mergem. Totul este calm, nu există amenințări, oamenii duc o viață normală.

Nu a fost înfricoșător să mergem acolo, dar la întoarcere, când treceam peste pod, am auzit un anunț: ‘Alertă aeriană, alertă aeriană’. Asta ne-a cam înțepat puțin.

Am avut o vacanță bună, dar erau puține bancomate Sber, iar banii cash erau ceruți frecvent. Internetul a fost scump pentru noi – 300 de ruble pe zi! (n.r.14 lei) Greu. Cazarea oferea wifi gratuit, dar noi nu prea am stat acolo. Am avut noroc cu vremea, a fost frumoasă”.

Atmosferă de “stațiune” pe timp de război

“Ne odihnim în orașul Feodosia, am venit pentru o săptămână, în câteva zile trebuie să plecăm acasă. Venim aici în fiecare an, ne vizităm rudele. Desigur, a fost înfricoșător să mergem, dar rudele au spus că acum e liniște. Sunt turiști, dar nu atât de mulți. Noi am venit din Anapa, unde am avut și noi o vacanță de aproximativ o săptămână, dar acolo sunt mult mai mulți turiști.

Pe podul din Crimeea există acum o inspecție serioasă. Călătoria de la Anapa la Feodosia durează de obicei patru ore, dar acum a durat cu două ore mai mult din cauza inspecției. Nu au existat blocaje în trafic pe podul în sine, ci doar până la zona de inspecție.

În fiecare an, orașul devine mai bun: există monumente, străzi frumoase, locuri de odihnă și de plimbare, obiectele istorice sunt restaurate, se fac drumuri. Pe malul mării, seara, oamenii ies la plimbare, cafenelele și restaurantele sunt deschise peste tot, nu pot spune că sunt goale.

Este foarte bine aici acum. Mai devreme, situația era mai tensionată: rudele mi-au spus că au văzut drone deasupra mării. În vara anului 2022 au zburat avioane de vânătoare, anul acesta – nu mai zboară”, a povestit o tânără de 32 de ani din Sankt Petersburg.

Nadejda, o altă turistă, are 42 de ani și locuiește în orașul Ivanovo. Femeia spune că vine în Crimeea pentru al treilea an la rând de când a fost construit podul (n.r. 2018). Femeia are numai cuvinte de laudă pentru peninsula și se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi: “Am fost aici în 2003, iar la acea vreme nu am fost impresionată de ea: am fost adesea înșelată, era noroi peste tot. Apoi a fost deschis podul și am decis să merg. În 2019, eu și copiii mei am călătorit cu mașina – primul oraș pe care l-am întâlnit a fost Kerch. Am decis să ne petrecem noaptea și apoi să ne gândim unde să mergem în continuare. Ne-am cazat în căsuțe pe malul mării. De atunci, acesta este singurul loc în care am călătorit.

Kerch m-a cucerit cu adevărat – acolo sunt rădăcini și cetăți grecești și turcești. Este un loc al forței și al liniștii. În afară de Kerch, am călătorit la Sudak și Novy Svet.

Anul acesta am călătorit singură cu trei copii cu mașina. Mulți cunoscuți m-au întrebat dacă sunt nebună să îmi duc copiii în Crimeea. Dar le-am spus că mergem la Gelendjik ( n.r.o stațiune din Rusia) ca să nu mă mai bată la cap cu întrebări.

Mi-am dat seama că Crimeea era tulburată, am fost puțin speriată, dar știam că totul va fi bine. Când călătoream spre peninsulă, a început revolta lui Prigojin, care m-a prins între Voronej și Pavlovsk, unde mercenarii Wagner au doborât un elicopter. Când drumurile au fost deschise, exista opțiunea de a mă întoarce sau de a călători mai departe spre Crimeea. Am simțit că nu era nevoie să îmi schimb planurile. Am condus pe o autostradă goală, cu bariere deschise pe drumurile cu taxă, am petrecut 40 de minute pe pod. Era verde pe tot.

Nu aveam nicio îndoială că apărarea aeriană va opri totul. Am simțit că peninsula în sine și oamenii nu vor fi bombardați. Deci este posibil să ai o vacanță acolo: nu am auzit sirene, abia am văzut militari. A fost un pic amuzant în legătură cu barierele antitanc de pe teren, pentru că, teoretic, trupele ucrainene pot circula liniștite pe autostradă.

Printre localnici sunt mulți nou-veniți din Rusia – din nord, din Siberia. Ei își construiesc case, nu se tem de nimic. I-am întrebat dacă vor să plece înainte de toamnă, până când totul se va rezolva, pentru că acum este cel mai critic moment, dar au spus că vor rămâne.

Când am venit prima dată în Crimeea, în primii ani după anexarea republicii, localnicii erau foarte fericiți că peninsula a devenit parte a Rusiei. Acum, pentru ei este deja o normalitate. Ei își dau seama că sunt ruși, susțin activitățile guvernului nostru în toate conversațiile. Ei au încredere deplină că totul va fi bine și nu există întrebări cu privire la motivul pentru care au început invazia la scară largă a Ucrainei”.

Crimeea, una dintre cele mai accesibile opțiuni

Angelika din Sankt Petersburg spune că Crimeea este cea mai accesibilă opțiune pentru bugetul familiei. Femeia crede că armata “își face treaba”, iar turiștii nu vor fi atinși de tensiunile între cele două țări. Rusoaica se odihnește în regiunea Evpatoria și este mulțumită de faptul că peninsula e mai puțin aglomerată.

Angelika recunoaște că a mai vizitat Crimeea și îi place să petreacă timpul acolo, pentru că e liniște și nu există panică în rândul cetățenilor. Femeia a venit pe 28 iunie și va pleca luni, 7 august.

“Am fost în vacanță în Crimeea în fiecare an din 2017, timp de două sau trei luni în diferite orașe: Feodosia, Utesa, Yalta, Balaklava, Yevpatoria. În fiecare an este din ce în ce mai bine aici, coasta se îmbunătățește, se construiesc mai hoteluri, serviciile sunt din ce în ce mai bune. Când vii o dată pe an, îmbunătățirile sunt imediat vizibile.

Îmi place Crimeea pentru că are o natură frumoasă și diversă, fructe, legume și mai multă libertate decât în Krasnodar. Cine a spus că aici se poate întâmpla orice? Ucrainenii? Peninsula este o stațiune, așa că e o atmosferă de stațiune aici.

Localnicii mi se par foarte calmi și încrezători că totul este în regulă, că sunt pentru totdeauna sub protecția Rusiei. Ei își trăiesc viața lor normală”, povestește Anna, o turistă de 52 de ani, din Sankt Petersburg.

Soțul Liudmilei este un militar. Cei doi au fost cazați la un sanatoriu militar. Femeia spune că nu citea știri și nu se uita la televizor ca să nu-și creeze scenarii sumbre în minte și să nu să se agite. Rusoaica a precizat că a depus o cerere în noiembrie și a reușit să obțină un voucher de vacanță. Acesta fiind valabil în mai multe locații. În acest an, soții au fost trimiși în Crimeea. Liudmila recunoaște că nu i-a fost frică să-și petreacă vacanța pe teritoriul anexat pentru că era convinsă că se află în siguranță și este păzită de mai mulți soldați cu mitraliere.

Imaginea idilică a peninsulei, perturbată de soldații răniți

La punctele de control atmosfera semănă cu cea din filmele despre război, femeia a observat prezența barierelor și echipamentelor antitanc. Tot acolo, Liudmila văzuse și mulți răniți care se recuperau în urma rănilor suferite pe front. Rusoaica remarcând că era “o imagine jalnică, cu mulți tineri invalizi”. “Am doi fii, mă uitam la băieți șu nu puteam să mă obțin”.

“Am venit în Crimeea pentru [sărbătorile] din luna mai, de la 1 la 11 mai, am locuit pe coasta de sud a Crimeei. Am fost puțin speriat, dar am multe cunoștințe în peninsulă, am comunicat cu ele, m-am consultat înainte de călătorie cu privire la situație și mi-am dat seama că pot merge acum. Au fost și cunoștințe care au venit în vacanță în Crimeea, dar mai devreme, în martie-aprilie. Și ei au spus că a fost în regulă.

Am mers în Crimeea pentru chestiuni personale. Localnicii discută aceleași lucruri ca oamenii de pe continent, toți au temeri pentru viitor, dar nimeni nu a spus nimic special despre situația din Crimeea. Totul era în general calm, dar navele de război și oamenii în uniformă din trenuri, din gări și din oraș ne-au amintit prin prezența lor de situația militară și politică actuală. A fost vizibil și puțin deprimant. Erau, de asemenea, mai puțini turiști decât în timp de pace”, a relatat un tânăr de 25 de ani, din Moscova.