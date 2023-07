Ce spune Betty Salam de escapadele soțului ei: „Eu îl înțeleg”

a vorbit despre căsnicia cu soțul ei. Vedeta este una dintre cele mai familiste artiste din showbiz. Betty și soțul ei, Cătășin Vișănescu, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de opt ani și s-au îndrăgostit pe vremea când fiica lui Salam abia ajunsese la vârsta adolescenței. În 2018 s-au căsătorit și în același an a venit pe lume și băiețelul lor, Matthias Ștefan. În presă s-a mai zvonit că lucrurile între ei nu ar fi doar lapte și miere. Sinceră și asumată, fiica lui Florin Salam a spus totul despre căsnicia ei într-un interviu pentru FANATIK.

Betty Salam spune totul despre căsnicia cu soțul ei. Ce îi trece cu vederea

Betty s-a maturizat mult și susține că a înțeles cum funcționează o căsnicie. Artista merge pe principiul, ce nu știu, nu-mi face rău. Totuși, nu se poate abține să nu pună mâna pe telefonul lui când are ocazia.

„Am intrat pe Instagramul lui, dar am glumit când am spus că am pus stăpânire pe cont. Aș fi vrut să fie un adevăr (n.r să aibă mereu acces la contul soțului). Nu am văzut nimic acolo. Caut intenționat, dar nu găsesc nimic. E cu perdea băiatul, știe ce știe”, susține Betty pentru FANATIK.

La cei 22 de ani ai săi, Betty dă dovadă de maturitate și știe că nimic în viață nu este garantat. Cântăreața este de părere că sinceritatea și asumarea reprezintă cheia unei relații sănătoase.

„Orice s-ar întâmpla în viață, nimeni nu îți garantează nimic. Sunt oameni care se despart și după 40 de ani de căsnicie. Vreau să ne menținem încrederea, sinceritatea. Nu vreau să ajungem să ne ascundem unul de celălalt, să avem măști pentru că se distruge relația. El mă înțelege pe mine, eu îl înțeleg pe el. De asta suntem și acum împreună”, a mai spus artista.

Betty Salam: „Am avut discuții cu soțul și i-am spus să păstrăm niște reguli în căsnicia noastră”

Știți cum se spune că fără reguli ar fi haos în jur. Asta o știe și frumoasa cântăreață care susține că a trasat totuși niște limite clare în relație. Dacă la început Betty era cea geloasă din cuplu, acum rolurile par să se fi inversat.

“Este gelos el, și eu sunt un pic geloasă. Sunt geloasă într-o oarecare măsură, până la urmă dacă nu există gelozie, nu există iubire. Totuși, ce este prea mult strică. Eu fiind mult mai tânără decât el, eu am 22 de ani și el 34, nu aș putea fi ținută în casă.

Nu mai faci muzică, nu mai ieși cu prietenii, nu mai mergi la evenimente. Eu nu aș putea trăi așa și am avut discuția asta cu el. Dacă vrei să ne menținem așa cum suntem acum și să ne menținem relația pentru o viață lungă de acum încolo, hai să păstrăm niște reguli” , a spus fiica lui Florin Salam pentru FANATIK.

Betty Salam: ”M-am grăbit că am făcut copil de tânără”

Betty și Cătălin Vișănescu au un băiețel superb pe nume Matthias Ștefan. Are cinci ani și este mândria părinților. Și, cu toate că susține că un copil te schimbă total, . Nici nu vrea să fie prea responsabilă.

„M-am grăbit că am făcut copil de tânără. Nu îmi pare rău pentru că Mathias mă face pe mine să fiu o mamă bună, un om bun, o Betty ambițioasă. De când s-a născut Mathias mi s-a schimbat viața în bine total. Ar trebui să mă mai responsabilizez un pic. Nu îmi place să fiu foarte responsabilă să-l zăpăcesc pe copil. Vreau să aibă libertate, așa cum am avut și eu și să crească așa ca mine.

Vrem să îi dăm o creștere frumoasă lui Mathias. Încercăm să îi dăm o educație bună. Eu nu mă consider cea mai deșteaptă, dar vreau ca el să fi deștept. Vreau să fie descurcăreț în viață și deștept. Vreau să fie un copil exemplu”, a mai spus fiica lui Florin Salam.

Fiica lui Florin Salam, despre colaborarea cu Alex Velea: “Am ținut morțiș”

Lucrurile merg bine și pe plan profesional pentru Betty Salam. Recent a lansat o nouă melodie în colaborare cu Alex Velea. Piesa este un remake după celebra manea a tatălui său:

„Sunt tare bucuroasă că s-au așezat planetele în viața mea. Încerc să fac treabă bună, să mă țin de treabă și să evoluez în tot ceea ce vreau să fac. Trebuie muncă, disciplină și cuvânt.

Piesa cu Alex Velea a fost ideea mea. Am ținut morțiș să fac un remake pentru generația nouă. A fost la cererea și plăcerea oamenilor să o facem așa. Eu voiam să o duc în spre zona de manea, dar până la urmă am decis să facem o trapanea”, a mai spus artista.

Betty: „Dacă aș fi fost bărbat, aș fi fost Florin Salam Jr. Acum, nu mă regăsesc în manele”

Cu toate că s-a lansat cântând manele, acum Betty spune că nu se mai regăsește în acest tip de muzică. În schimb, trapanelele îi sunt pe plac, sunt la modă și zice că îi vin mănușă.

„Nu mă mai regăsesc atât de mult în manele. Fiind fată, nu mi se potrivesc atât de bine. Dacă aș fi bărbat, aș fi fost Florin Salam Jr. Ar fi fost foarte multă presiune pe mine să cânt manele.

Îmi este bine acum și mă regăsesc mult în ceea ce fac pentru că am combinat pop cu manea și mă simt mai eu. Mi se potrivește și transmit altfel”, a mai susținut artista pentru FANATIK.