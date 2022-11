Ce studii are, de fapt, Irina Rimes. Jurata de la Vocea României s-a pregătit toată viața pentru un singur lucru

La cei 31 de ani, Irina Rimes este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țară. Piesele sale devin hituri și sunt ascultate de milioane de români.

Ce studii a urmat Irina Rimes, una dintre cele mai celebre soliste din țară

Irina Rimes, care este originară din Republica Moldova, a muncit mult până să capete această notorietate. A absolvit Liceul Teoretic ”Constantin Stere”, iar mai apoi a urmat cursurile Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

Cariera și-a început-o prin a compune melodii pentru interpreți de la ea din țară și nu o ducea prea bine financiar. Ba chiar vindea piese pe internet pentru a câștiga un ban în plus.

La 22 ani, s-a căsătorit cu artistul Andi Bănică. Căsnicia lor nu a rezistat,

Dincolo de despărțire, Irina Rimes și Andi Bănică au continuat să lucreze la aceeași casă de discuri. În 2012, Irina Rimes a început să fie îndrăgită de publicul din Republica Moldova, după participarea la show-ul ”Fabrica de staruri”.

Ulterior, cântăreața s-a mutat în România, unde a cunoscut-o pe artista Raluka. Aceasta i-a observat talentul muzical și a cooptat-o în Quantum Music.

Succesul Irinei Rimes nu a întârziat să apară. A compus mai întâi melodii pentru Inna, Andra, Antonia, Raluka, Alina Eremia sau Nicoleta Nucă.

”Când te duci într-o altă ţară, îţi lipsesc lucrurile de acasă: mâncarea, prietenii, discuţiile, atmosfera. Am făcut naveta de la 14 ani (n.r. – de la Floreşti la liceul din Soroca) şi îmi plăcea, pentru că mă simţeam independentă.

La 18-19 ani, am început să lucrez şi să fac primii bani, dar nu se poate numi independenţă când te sună mama de zece ori pe zi să te întrebe unde eşti şi să-ţi zică să mergi acasă. Cu adevărat independentă am fost când am ajuns în România. Orice schimbare, chiar dacă vine şi cu rele, tot binevenită e”, spunea Irina Rimes într-un interviu, potrivit

Cât câștigă Irina Rimes la Vocea României

În prezent, Irina Rimes este și jurat la Vocea României, unde ar avea un venit sub 50.000 de euro, potrivit . În plan sentimental,