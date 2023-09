Ce vrea galeria Rapidului în acest sezon. „Unii nu au auzit ce au strigat fanii”

Nimic nu o mai poate opri pe Rapid în acest an. . Pe lângă campionat, giuleștenii își doresc să câștige Cupa României. Pentru asta, pregătesc atent meciul cu Botoșani, din cupă, de pe 28 septembrie.

Rapid vrea eventul

“Acesta e Giuleștul. Presiunea din partea suporterilor a fost și va rămâne în continuare. Ar trebui să continuăm pe drumul acesta. La Rapid și dacă câștigi campionatul, dacă ai pierdut primul meci amical, e jale, asta trebuie să înțeleagă toată lumea.

Ok, am făcut un meci foarte bun, i-am bătut pe CFR. Suntem în grafic, doar că să nu uităm ce a strigat galeria, nu știu dacă a observat cineva, după meciul de la Galați. Nu au strigat în tribună să batem pe CFR sau pe FCSB sau pe oricine, au zis să vină cupa în Giulești.

Principalul obiectiv, nu știu dacă e principalul obiectiv. Dar e un obiectiv pe care suporterul rapidist și-l dorește cu ardoare, să câștăm la Botoșani”, a delarat Ionuț Voicu, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA, în cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST.

Suporterii Rapidului își doresc Cupa României

Cupa este on obiectiv importat în Giulești. Împinși de fani de la spate, Rapid încearcă să duca lupta pe două fronturi. Are și un as în mânecă. Kosovarul a reușit 6 goluri în 4 meciuri și este hotărât să își arate calitățile și in Cupa României.

“Este bine că și Cristiano percepe cu adevărat importanța cupei. Aseară a întrebat un ziarist dacă va juca cu rezervele la Botoșani. Intenționați să folosiți jucători care nu au fost titulari până acum. Bergodi a spus că nu va face așa ceva.

S-a uitat la el și a spus faptulă că obiectivul este și cupa, cupa este foarte dorită în Giulești, Rapid a câștigat cele mai multe cupe și înțelege importanța competiției. Am stat și am discutat cu el și mi-a plăcut că m-a ascultat cu mare atenție.

I-am povestit că este un obiectiv important în istoria Giuleștiului, este apreciat încă din perioada interbelică. Eu regret că s-a schimbat formatul cupei, farmecul era perioada de eliminare. Având grupe, nu mai e competiție a surprizelor”, a spus Lucian Ionescu.

SUFLET DE RAPIDIST, emisiune sponsorizată de Superbet

