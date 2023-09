Bergodi a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiar la pauza derby-ului Rapid – CFR

Giuleștenii și au urcat până pe locul 3 în clasamentul SuperLigii. Bucureștenii au fost în dificultate, în prima repriză, la scorul de 1-1, când oaspeților li s-a anulat cu VAR un gol pentru un ofsaid milimetric.

Ce mesaj a avut Cristiano Bergodi în pauza meciului Rapid – CFR

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , antrenorul Cristiano Bergodi a povestit că și-a încurajat jucătorii și a încercat să le redea încrederea la pauza întâlnirii Rapid – CFR, din etapa a 10-a.

”Noi am început bine meciul, am condus, dar ei ne-au egalat și au avut alte 2-3 faze bune, chiar ocazii importante, plus golul anulat pentru ofsaid. La pauză am avut senzația că erau puțin temători, fricoși, că au pierdut puțin din încredere și atunci mi-am dat seama că trebuie să le redau încrederea, că trebuie să le spun să aibă mai mult curaj că îi putem bate.

De câte ori intram în jumătatea lor exista senzația că se putea întâmpla ceva de la un moment la altul, dar nu am mai concretizat nimic în prima repriză. Le-am spus: ‘Curaj. Mergeți și încercați să luați inițiativa. Îi putem bate’.

De câte ori am intrat în jumătatea lor am ajuns și în careu. Jucătorii au reușit să schimbe complet partitura și meciul. Chiar și așa ei au făcut o repriză extraordinară, cu ocazii mari în primele 15-20 de minute”, a declarat Bergodi, la FANATIK SUPERLIGA.

Șucu vrea titlul în Giulești

CFR Cluj acuză arbitrajul din deplasarea de la Rapid. Clujenii au avut un gol anulat la scorul de 1-1 după intervenția VAR-ului. Președintele CFR-ului, Cristian Balaj, a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a spus că .

Replica a venit imediat din partea fostului atacant Robert Niță. Analistul FANATIK SUPERLIGA i-a transmis lui Cristi Balaj că CFR Cluj .

Rapid a învins categoric CFR Cluj, iar Dan Șucu a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că . Omul de afaceri a precizat că orice clasare în afar podiumului ar reprezenta un eșec.

Patronul Rapidului s-a arătat entuziasmat de jocul prestat de formația lui Cristiano Bergodi în victoria în fața celor de la CFR Cluj: ”Probabil este cel mai frumos meci și cea mai frumoasă repriză a doua de când eu am venit la Rapid”, a afirmat el.

