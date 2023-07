Cea mai căutată facultate în 2023. Record de candidați la examenul de admitere: “Sunt salarii şi de 10.000 de euro”

Emoție și concurență acerbă în rândul candidaților dornici să obțină un loc la universitățile de prestigiu din Iași, Brașov și București. Tinerii sunt motivați de salarii mari în domeniul IT. Candidații cred în potențialul acestei meserii. Peste 1.000 de absolvenți de liceu au aplicat la o facultate din Iași, înregistrând un nou record național în 2023.

Ieri, la Universitatea Tehnică din Iași, a avut loc la facultatea de Automatică și Calculatoare, iar numărul record de aproape o mie o sută de candidați și-au manifestat interesul continuu pentru domeniul IT. Tinerii s-au înscris și la alte universități din Iași, Brașov sau București, pentru a-și asigura șansele de a studia ceea ce-și doresc.

Tinerii și-au testat cunoștințele la examenul de admitere. Majoritatea și-au asigurat măsuri de precauție și au aplicat și la alte facultăți cu profil IT, atât în Iași, cât și în alte regiuni ale țării.

“Emoții!? Nu, am învățat foarte mult și nu am emoții am făcut toate variantele și sunt ușoare fata de celelalte facultăți. Este de viitor Informatica şi sincer ajută. (…) Şi salariile. Am văzut că în afară sunt salarii şi de 10.000 de euro”, a remarcat Sara Grigorice din Bacău, pentru

Printre motivele care îi motivează pe tineri să urmeze o carieră în domeniul IT se numără salariile atractive și perspectivele de angajare stabile. Conștienți de oportunitățile existente pe piața muncii, unii candidați își doresc să studieze la București, unde durata studiilor în domeniu este mai scurtă.

Cu toate acestea, aspirațiile lor depășesc aspectele financiare, iar tinerii evidențiază importanța informaticii pentru viitor și satisfacția pe care o aduce acest domeniu. Cu nervozitate și determinare, ei au susținut examenul care le va aduce mai aproape de visul de a studia într-un domeniu în plină dezvoltare.

“Suntem emoționați, îi transmitem noi lui şi el nouă. Ne-am pregătit intens, s-a pregătit intens a avut note foarte bune la matematica și informatica și la bac speram și acum sa aibă noroc”, a spus Ionela Fresinescu, mama unui absolvent de liceu care a aplicat la “facultatea viitorului”.

La facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași, concurența a fost întotdeauna puternică, dar anul acesta s-a înregistrat un record de peste 1.000 de candidați. vor fi anunțate luni. În aceeași zi se va susține și examenul de admitere la Facultatea de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

“De obicei aveam 2-2 și ceva, acum avem peste 3 pe loc la români și la românii de pretutindeni peste 7 pe loc. Se vede o dorința de a lucra în domeniul IT”, a precizat prof. dr. Vasile Manta, decanul Facultății de Automatică și Calculatoare Iași, pentru sursa citată.