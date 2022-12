Cea mai ciudată fază VAR în FCSB – FC Botoșani. Moldovenii au cerut penalty, dar au fost la un pas să rămână cu om în minus după verificare. Video

Și FCSB a cerut un penalty în prima repriză, însă Iulian Călin nu le-a acordat „roș-albaștrilor” lovitura de pedeapsă, iar decizia sa a fost validată și de VAR.

Botoșani a cerut un penalty în meciul cu FCSB, dar a fost aproape să rămână fără un jucător

un penalty în minutul 54 după o intervenție imprudentă a lui Joyskim Dawa asupra lui Mihai Roman. Iulian Călin ar fi dictat penalty, după ce a revăzut faza, însă înaintea duelului dintre Dawa și Roman, arbitrul a sesizat un fault pentru FCSB.

ADVERTISEMENT

Așadar, în loc să dicteze penalty pentru FC Botoșani, Iulian Călin a sancționat un fault dur făcut de Rijad Sadiku asupra lui Billel Omrani, fundașul bosniac primind cu indulgență cartonașul galben.

Mihai Pintilii a vorbit despre situația lui Billel Omrani înaintea partidei cu FC Botoșani, explicând motivul pentru care l-a pus pe banca de rezerve. Atacantul francez a intrat pe teren în a doua repriză în locul lui Andrei Cordea:

ADVERTISEMENT

„Ca atacant, atâta timp cât nu dai gol, este normal ca patronul să aibă nemulțumiri. Dar, Omrani va mai avea șanse și va mai intra. Important este ca cine intră să marcheze”.

Și FCSB a cerut penalty la un henț în careul celor de la FC Botoșani

în minutul 40 după ce mingea l-a atins în cot pe Shaquill Sno, însă fotbalistul Botoșaniului a ținut mâinile lipite de corp.

ADVERTISEMENT

Partida a fost întreruptă pentru câteva secunde pentru verificarea unui posibil penalty, însă și decizia din camera VAR a validat decizia inițială luată de Iulian Călin.

Marius Avram a comentat decizia luată de Iulian Călin și consideră că nu se impunea dictarea loviturii de la 11 metri: „Un meci liniștit pentru Iulian Călin, mă așteptam să fie mai multe ocazii.

ADVERTISEMENT

A avut o fază controversată, dar decizia de a nu acorda penalty a fost una corect, din punctul meu de vedere”.

ADVERTISEMENT

„Inițial, am crezut că jucătorul are mâinile despărțite de corp, dar pe reluare am văzut că nu și-a mărit suprafața. Așadar, decizia corectă a fost să dicteze corner pentru FCSB”, a mai spus Marius Avram, la TV .