Cea mai dură mărturisire după 0-1 în derby cu FCSB: „La Dinamo am ajuns în cel mai jos punct”

Dinamo a făcut un meci bun pe Național Arena, dar nu a reușit să obțină nimic din derby-ul cu FCSB. Roș-albaștrii s-au impus și „câinii” au rămas pe 15 în SuperLiga, la cinci lungimi de locurile de baraj.

Lovitură după lovitură pentru Dinamo. A pierdut cu FCSB și e atacată de un fost jucător: „Am ajuns la fundul sacului”

. Dinamo a fost atacată de fostul ei jucător Aleix Garcia (26 de ani). Ibericul, care a evoluat în Ștefan cel Mare în sezonul 2020-2021 și care tocmai a debutat în naționala Spaniei, a dat câteva declarații dure despre „câinii roșii”.

„Am fost în vestiare precum cel al lui City, unde toată lumea e vedetă și te consideri în aceeași dinamică a echipei. De acolo, am fost împrumutat în locuri în care nu ți-ai dori să ajungi, dar, cum aveam contract cu City mi-am zis: e doar un an, o să mă întorc.

Momentul în care mi-am dat seama că ceva nu fac bine și că trebuie să schimb ceva a fost când am ajuns în România. A fost o decizie pe care, în acel moment, a trebuit să o iau, dar să joc acolo m-a făcut să deschid ochii de-a binelea.

Am avut nevoie să lucrez cu psihologi pe care i-am avut la Villarreal și, vă zic, cu siguranță, episodul Dinamo București a fost cel mai de jos moment al carierei mele, am ajuns la fundul sacului”, a mărturisit Aleix Garcia, conform .

„Nu vede nimeni campionatul României”

Aleix Garcia a făcut parte din proiectul lui Pablo Cortacero, care s-a dovedit a fi un eșec total. În perioada petrecută în România, fotbalistul a îmbrăcat de doar opt ori tricoul lui Dinamo, fără să marcheze vreun gol sau să ofere vreun assist.

„Apoi am avut norocul să mă recupereze Eibar de acolo, în ianuarie, și m-a readus în Spania, în prima linie, unde ai șansa să fii văzut de orice echipă, pentru că, să recunoaștem, campionatul României nu-l vede nimeni.

A fost schimbarea de care aveam nevoie. Știam că trebuie să îmbunătățesc multe lucruri din punct de vedere mental. Sunt convins că revenirea la Girona a fost bună pentru mine.

Michel mi-a oferit o oportunitate pe care nu o voi uita niciodată. Acea încredere m-a făcut să mă maturizez ca fotbalist și să ajung la nivelul la care joc în acest moment”, a adăugat fotbalistul Gironei

Cum a primit convocarea la naționala Spaniei: „Reacția întregii echipe, a jucătorilor de la Girona a fost fantastică”

Mijlocașul defensiv, care acum face senzație la Girona și care a debutat la prima reprezentativă în Cipru – Spania 1-3, a ajuns la Dinamo în 2020, liber de contract după despărțirea de Manchester City. Fostul dinamovist mai are în CV, pe lângă Girona și Manchester City, echipe precum Villarreal, Eibar și Mouscron.

„Încă de la apelul lui Luis (n.r. de la Fuente) au fost zile intense. Zile de bucurie, de iluzii. Săptămâna cu naționala a fost fantastică și a culminat cu un debut. A fost de neegalat.

Am avut o carieră cu multe suișuri și coborâșuri. Acum am făcut un pas înainte și mă bucur de un nivel mare, însă există margine de îmbunătățire. Îmi îndeplinesc visul, suntem lideri în LaLiga și echipa este bine, eu sunt bine și am reușit să depășim situația dificilă trăită anterior.

Ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost umanitatea vestiarului. Încă de la început și-au dorit să mă simt bine. E un vestiar foarte mare la nivel uman, pe lângă calitatea individuală.

(n.r. convocarea la națională) În niciun moment nu a luat Luis legătura cu mine. E adevărat că a ieșit o listă preliminară și știam că mă aflam printre acei jucători. A fost un moment special, de neuitat. Reacția întregii echipe, a jucătorilor de la Girona a fost fantastică. Dacă echipa nu ar fi în situația asta, atunci ar fi fost dificil acest apel”, a conchis Garcia.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Aleix Garcia, conform transfermarkt.com

13 meciuri, 3 goluri și 4 assist-uri are mijlocașul defensiv pentru Girona, a doua clasată din LaLiga