Cea mai frumoasă Faimoasă o face praf pe Războinica pe care a pus ochii Zanni: „Gelozii, invidii, răutăți multe”

Proaspăt întoarsă pentru a doua oară din experiența Survivor România, Alexandra Ciomag a dezvăluit tot ce nu s-a văzut la televizor. Cea mai frumoasă concurentă de la All Stars a vorbit despre rivalitatea din junglă și planuri de viitor.

Alexandra Ciomag a pus-o la punct pe Duli, Războinica focoasă care l-a cucerit pe Zanni

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK. RO, Alexandra Ciomag – sau cea mai – a povestit cui i-a simțit cel mai puternic lipsa în timpul competiție. În plus, a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre conflictul cu Duli,

Alexandra Ciomag despre lipsurile de la Survivor: „Cel mai greu mi-a fost să percep atâta informație”

– Ți se pare grea acomodarea acasă după atâtea luni petrecute în junglă? Cu ce ți-a fost cel mai greu să te obișnuiești?

De această dată, mi-a fost mult mai ușor să mă acomodez, având în vedere că am stat doar trei luni, dar şi așa tot e greu! Cred că cel mai greu mi-a fost să percep atâta informație pe care am pierdut-o în acest timp. Dar şi aşa mi-am revenit şi sunt dornică să-mi reîncep toate activitățile pe care le aveam şi nu numai!

-Dar în junglă ce ți-a lipsit cel mai mult, când vine vorba de lucruri materiale?

Cred că cel şi cel mai mult când vorbim de lucruri materiale mi-au lipsit fără dar şi poate cremele şi tot ce înseamnă skincare. Pentru că sunt „addicted” şi pasionată de acest domeniu.

– Și emoțional, cui i-ai simțit cel mai tare dorul pe parcursul competiției?

Cred că o Românie întreagă ştie de relația mea cu mama. Aşa că da, mama mi-a lipsit cel si cel mult! Mereu mă gândeam la ea. Pentru că ea pentru mine e o eroină!

– Până la 21 de ani ai avut de două ori ocazia să participi la Survivor, care sezon ți s-a părut mai greu și de ce?

Da, sunt recunoscătoare că până la vârsta de 21 de ani am avut ocazia de a participa nu o dată, ci de două ori în acest show! Personal, prima dată când am fost mi s-a părut mai greu decât a doua oară, deoarece deja ştiam la ce să mă aştept şi care este mersul lucrurilor!

Faimoși sau Războinici? Unde s-a simțit ca acasă Alexandra Ciomag

– De altfel, la All Stars ai făcut parte și din tribul Faimoșilor? Cum ți s-a părut această schimbare? În care trib te-ai simțit mai bine?

Pot spune că sunt o norocoasă că am avut şansa să fac parte din ambele triburi, atât din tribul Faimoşilor, cât şi al Războinicilor. Prima dată, această schimbare am crezut că îmi va face rău. Iar dacă vă întrebați din ce motiv, este pentru că nu mă așteptam ca echipa roşie să fie atât de transparentă, fără ego-uri şi cu principii.

Cu timpul, mi-am dat seama că în viață toate se întâmplă cu un scop. Iar simplu fapt că am ajuns în alt trib este pentru că cineva de acolo de sus a vrut să-mi facă un bine! Ca în niciun sezon, echipa Faimoșilor a fost mai unită ca niciodată! Am apreciat transparența de care au dat dovadă și nu numai!

Alexandra Ciomag nu se aștepta ca plecarea sa de la Survivor să aducă bucurie în echipa roșie

-Ai văzut ce s-a spus după plecarea ta? Ce părere ai de faptul că echipa ta te considera cea mai slabă, iar colegii s-au bucurat că ai pierdut duelul? Te-ai simțit trădată când ai urmărit imaginile?

Da, am văzut ce s-a spus după plecare mea! Mă amuză faptul că și după plecarea mea tot se vorbește despre mine, atât la Faimoși, cât și la Războinici! (râde, n. red.) Nu mă consider cea mai slabă nici pe departe, chiar dacă în acest sezon, nu am mai fost ca și în sezonul meu, unde am fost semifinalistă! Dar, da, într-adevăr, eram destul de lentă, dintr-un singur motiv. Mi se pare că sunt la vârsta la care nu mai sunt un copil, unde puteam să mă arunc și să nu mi pese atât de tare de corpul meu!

Acum conștientizez faptul că sunt femeie. Și încerc să-mi protejez picioarele cât mai mult pentru a nu mă accidenta! Nu, nu m-am simțit trădată. Mă așteptam să se bucure că a rămas Ana Porgras pentru că, până la urmă, ea făcea parte din echipa roșie de la început! Repet, merita mai mult să rămână în acest show. Pentru că își dorea mult, mai mult decât mine, de aceea a și câștigat, pentru că Doamne Doamne a decis că locul ei este încă acolo, iar al meu acasă, unde mi-a pregătit o grămadă de proiecte pe plan profesional! De asemenea, mă bucur foarte tare pentru ea că și-a revenit din acea cădere psihică pe care a avut-o!

Alexandra Ciomag nu a avut milă de Duli, fosta sa colegă de la Survivor

– Pe de altă parte, și Alexandra Duli a spus niște cuvinte destul de dure, că nu te suportă, că ți-a dat prea multă atenție? Tu de unde crezi că au pornit toate aceste lucruri? A existat ceva personal între voi?

Cred că, după cum bine s-a văzut la TV, încă de când am intrat în competiție, Alexandra Duli a avut ceva cu mine! Și totodată cred că s-a văzut că eu nu-i dădeam importanță pentru că nu-mi păsa și nu dădeam curs răutăților pe care le spunea! Răutățile oamenilor se nasc din frustrări și cred că am spus totul!

De aceea, de când am ajuns pe insulă, nu mi-a plăcut să-mi petrec timpul cu fetele pentru că acolo existau gelozii, invidii, răutăți multe… , iar pe mine aceste lucruri nu mă reprezintă! Sunt genul de persoană care dacă nu se simte confortabil într-un mediu, se îndepărtează!

– Cătălin Zmărăndescu, în schimb, a avut numai cuvinte de laudă pentru tine. Fizic și sufletește te consideră cea mai frumoasă concurentă de la All Stars. Cum primești tu aceste complimente?

Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a spus!

Ce planuri are Faimoasa după întoarcerea în România. Ar mai merge Alexandra Ciomag la Survivor?

– Cu cine vei rămâne prietenă după Survivor România? Ai luat legătura cu foștii colegi?

Cred că după ce se vor întoarce, voi lua legătura cu persoanele cu care m-am înțeles cel mai bine și cu care am petrecut cel mai mult timp pe parcursul competiției. De la Războinici, Robert, Delea, Iancu. Iar de la Faimoși, Ștefi, Ana, TJ și Zanni.

– Care sunt planurile tale de viitor acum că ești acasă? Ai de gând să iei o pauză în care să te relaxezi?

Nu, nicidecum, sunt o persoană foarte activă! Acum că am ajuns acasă, vreau să-mi dau licența pentru că sunt în ultimul an de facultate, să mă ocup de proiectele pe care le am în desfășurare, să-mi dezvolt pasiunea pentru make up și, de ce nu, să încep un proiect în televiziune!

-Dacă ar fi să existe din nou oportunitatea unui alt sezon Survivor? Ai mai merge?

Cred că dacă ar exista o pauză mai lungă între acest sezon și următorul, da aș mai merge cu cel mai mare drag! Mi se pare că deja acest show, jungla și Dominicana fac parte din mine!