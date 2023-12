Cea mai mare greșeală pe care o fac turiștii într-un sejur all inclusive. De ce nu e bine să te grăbești când mergi la bufet

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că din ce în ce mai mulți turiști aleg sejururile all inclusive. Vacanța fără stres este dorința multora, dar puțini sunt cei care știu că fac o greșeală alegând să mănânce la all inclusive.

Trucuri de pus în aplicare când optezi pentru un sejur all inclusive

All inclusive este serviciul care îi atrage cel mai mult pe turiști. Aproape că nu este persoană care să nu fi optat pentru asta, măcar o dată în viață. Însă, nu mulți știu că all inclusive are și anumite dezavantaje.

Potrivit , experții în turism au dezvăluit că multe dintre persoanele care optează pentru serviciul all inclusive se simt copleșite și extenuate. Adică, total opusul a ceea ce presupune un astfel de serviciu în vacanță.

Deși poate părea ciudat, motivul este unul cât se poate de real. Și anume, acela că diversitatea mâncărurilor poate deveni, la un moment dat, extrem de obositoare. , turiștilor li se pare o decizie grea alegerea preparatelor de pus în farfurie.

Tocmai de aceea, experții vin și cu o rezolvare la această problemă. Cheia unei vacanțe reușite la all inclusive nu este să dai iama în mâncare. Din contră, trebuie să știi cum să ”păcălești” bufetul de la hotel.

Ce trebuie să faci pentru a avea o vacanță liniștită

Experții de la hotelul The Angle i-au sfătuit pe turiști să nu se repeadă în primele feluri de mâncare care le apar în fața ochilor. Din contră, este mult mai avantajos să dea câteva ture pentru a observa întreaga varietate culinară.

Așa, spun ei, este mult mai ușor . Faptul că te plimbi în jurul bufetului de ajută să te orientezi și te asiguri că nu ți-a scăpat niciun preparat.

De asemenea, dacă ești extrem de înfometat, este recomandat să iei niște niște nuci sau fructe uscate. Niciodată nu trebuie să te repezi asupra primului fel de mâncare doar pentru a-ți potoli foamea.

Din moment ce ai explorat cu privirea toate felurile de mâncare, sunt șanse mai mari să pui în farfurie cele mai bune preparate. Și, de ce nu, cele mai sănătoase.

Experții le recomandă tuturor celor care optează pentru sejururi all inclusive să mixeze felurile de mâncare. Trebuie evitată, cu orice preț, monotonia din farfurie, mai ales când ai de unde alege.