Cea mai sinceră concluzie după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2: “N-a pălit-o bine Bîrligea!”

Vasile Mogoș crede că . Fundașul ardelenilor este de părere că atacanții antrenați de Adrian Mutu nu au profitat de ocaziile de gol pe care le-au avut.

CFR Cluj, “ghinionistă” în meciul cu Universitatea Craiova 1-2. “Am pierdut prima finală din cele 10”

Mogoș l-a dat ca exemplu pe colegul său Bîrligea. Fiind unul dintre jucătorii celor de la .

Fundașul este de părere că ardelenii au avut și ghinion în duelul din Gruia. Mogoș a mărturisit că CFR se gândește la meciurile din play-off ca la 10 finale, însă au pierdut-o pe prima.

“Nu a fost o seară bună pentru rezultat. Cred că am avut o prestație foarte bună, am avut multe ocazii, ăsta e fotbalul. Ghinion? Nu cred că e vorba de asta. Trebuie să lucrăm mai bine și să încercăm să dăm goluri. Bîrligea n-a pălit-o bine acolo, nu am profitat de ocazii.

Gândul nostru e să câștigăm fiecare meci. Sunt 10 finale, iar pe prima am pierdut-o. Mergem mai departe și încercăm să ne descurcăm mai bine. Asta e mentalitatea noastră, să muncim foarte mult și să facem treabă mai bună”, a spus Vasile Mogoș după meci.

Vasile Mogoș a fost convocat de Edi Iordănescu la următoarea acțiune a echipei naționale a României: “Sunt mândru să fiu la națională, dar în seara asta sunt foarte supărat și nervos. Sper să-mi treacă după victoriile de la națională. Oricine joacă e important să o facă cât mai bine pentru România și CFR”.

Adrian Mutu, reacție nervoasă după CFR – Craiova 1-2

“Nu cred că meritam astăzi să pierdem. Când joci în play-off şi nu reuşeşti să marchezi din atâtea ocazii… În principiu nu am ce să le reproşez băieţilor decât să fie mai atenţi în faţa porţii.

Dar am făcut un joc solid, am luat goluri din două contraatacuri. Din păcate, lipsa de experienţă a lui Matei Ilie s-a văzut, dar trebuie să îl ajutăm să crească. Nu i-am spus nimic la cald, a marcat şi pentru 2-1.

Cred că în prima repriză sau tot meciul în general, am jucat bine. Am şi riscat, ceea ce s-a şi întâmplat cu faza golului doi. Nu avem ce face, mergem înainte. Nu este o seară bună, dar ca prestaţie de joc, îmi dă speranţe.

Ca rezultat, nu ne ajută deloc. Avem jucători convocaţi la naţionalele României, iar cei care vor rămâne, vom încerca să punem la punct anumite lucruri. Ce să zic, e un campionat în care contraatacul contează foarte mult.

Iar la jucători cu execuţie cum sunt cei de la Craiova trebuie să fim atenţi. Eu cred că a fost penalty clar la Mogoş. Ivan nu joacă mingea. Chiar dacă era 0-2, era un gol şi altfel era rezultatul”, a spus Adrian Mutu.