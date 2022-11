Cea mai urmărită femeie din România de pe Onlyfans și-a făcut iubit. Maria Georgiana a spus cine este bărbatul din viața ei

Maria Georgiana este cea mai urmărită femeie din România de pe platforma pentru adulți Onlyfans.

Cea mai urmărită femeie din România de pe platforma pentru adulți Onlyfans are iubit

Deși are doar 24 de ani, tânăra a ajuns să facă chiar și 40.000 de dolari într-o singură lună, datorită conținutului pe care îl postează regulat.

Pretendenții săi trebuie însă să știe că aceasta este acum, oficial, într-o relație. Maria Georgiana și iubitul ei formează un cuplu de la începutul verii, însă lucrurile sunt destul de complicate.

Într-un interviu acordat pentru Spynews, tânăra a dezvăluit că cei doi nu s-au logodit, însă au petrecut destul de mult timp împreună.

Iubitul celei mai urmărite femei din România de pe platforma Onlyfans este din Spania, iar tânăra a fost nevoită să meargă o perioadă și acolo.

Acum însă, iubitul Mariei Georgiana are niște probleme personale, iar aceasta a decis să se întoarcă în România.

Tatăl bărbatului , iar acesta a decis să se concentreze mai mult pe familie. Maria Georgiana spune însă că va mai aștepta puțin, iar apoi va merge din nou în Spania pentru a fi alături de el.

”Suntem într-o situație… Eu acum sunt în România. Nu ne-am logodit deocamdată. Nu sunt chiar liberă. E ceva mai mult. Ideea e că el acum are niște probleme de familie (…).

De asta m-am și întors acasă, mai aștept și mă duc după el. O să-i fiu alături. Ne-am cunoscut în luna august. De atunci, vorbim continuu”, a declarat, Maria Georgiana, pentru sursa citată.

Cu ce se ocupă iubitul Mariei Georgiana

Tânăra a mai dezvăluit și că bărbatul din viața ei se ocupă cu fotografia, acesta colaborând și cu diferite modele în timpul liber.

Menționăm că Maria Georgiana a trecut printr-o despărțire destul de dureroasă, iar noua relație a reușit să o repună pe picioare.

De când și-a cunoscut actualul partener, tânăra zâmbește din nou, iar în momentul în care a mers în Spania să îl cunoască personal și-a dat seama că el ar putea fi sufletul său pereche.

”Am avut o perioadă foarte grea și am simțit că de când l-am cunoscut am început să mai râd și eu. M-am dus în Spania, am văzut cum se comportă, cum e el ca om”, a mai dezvăluit ea, pentru .

Platforma Onlyfans a devenit extrem de utilizată de multe vedete din România. Inclusiv B , după cum povestea chiar ea la un moment dat.