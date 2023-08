Cel mai greu moment din cariera lui Adi Iencsi. Ce legătură are Dan Petrescu

Fostul căpitan al Rapidului i-a povestit lui Robert Niță, moderatorul emisiunii „SUFLET DE RAPIDIST”, despre cel mai dificil moment din cariera sa, explicând cum a fost greșit interpretat de către Dan Petrescu.

Cel mai greu moment din cariera lui Adi Iencsi

despre cel mai greu moment din cariera sa la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST”: „Ești primul coleg care a remarcat lucrul ăsta și care îmi spui asta.

Eu am spus mereu, nu mi-am dorit să plec, era prea târziu să plec de la Rapid. Am început să conștientizez că s-ar fi putut să nu joc atât de mult pentru Rapid.

Când am avut multe oferte din străinătate nu am fost lăsat să plec, se cereau sume mult prea mari de bani pentru mine și nu plecam. Chiar dacă la momentul respectiv, eram afectat, oricine își dorea să ajungă mai sus și să joace.

Ajunsesem la o vârstă, la care nu îmi mai doream să plec, aveam și unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul nostru, eram titular la națională, eram lider al vestiarului, eram iubit de suflarea rapidistă”.

„Peste noapte am simțit o durere la genunchi!”

„A venit Dan Petrescu, domnul Giovanni Becali a venit președinte și se făcea un schimb de generații. Știu că al doilea antrenament a fost unul fizic, am dat un test, ne-a chemat în grupe.

Mie îmi plăcea să muncesc la antrenament și chiar dacă nu lucrasem prea mult în vacanță, am vrut să mă prezint foarte bine. Chiar eram printre primii, am scos un scor foarte bun.

Peste noapte am simțit o durere la genunchi și am spus că până plec la bază îmi voi reveni. Nici când m-am întors la bază nu m-am simțit mai bine”, a .

„Apoi m-am bandajat, în fine. Alergam și a venit Dan Petrescu lângă mine și a spus că vrea să facă echipa în jurul meu. A spus că i-a adus pe tineri și că vrea să facă echipa în jurul meu.

Mă durea genunchiul în continuare și i-am spus că nu mai pot că mă doare genunchiul. Cred că a înțeles că eu vreau să plec, pentru că a venit Giovanni Becali și mi-a spus că am o ofertă bună din Rusia. Eu am spus că vreau să rămân la echipă, am vorbit cu mister, i-am spus că vreau să lucrez și să continui la Rapid”, a mai spus Iencsi.

