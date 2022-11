Cel mai jenant moment trăit vreodată de Alexia Eram. ”Atunci a fost o excepție”

Alexia Eram a reușit să ia de la mama sa, Andreea Esca, unele dintre cele mai frumoase trăsături, dar și succesul. Deși are doar 22 de ani, tânăra se bucură deja de aprecierea publicului larg.

Care a fost cel mai jenant moment trăit de Alexia Eram

de ani buni și de asemenea are nenumărate contracte de imagine din care câștigă sume impresionante.

Tânăra are și o relație specială cu mama sa, Andreea Esca, iar cele două sunt foarte bune prietene, împărtășindu-și mai toate secretele.

Recent, Alexia Eram a participat la un eveniment de modă, iar cu această ocazie, a rememorat și unul dintre cele mai jenante momente din viața sa. Într-un interviu acordat pentru ego.ro, aceasta a povestit fiecare amănunt în parte.

Totul s-a întâmplat brusc, însă norocul ei a fost că nu era nimeni prin preajmă la acel moment. Pentru că a optat pentru o pereche de colanți mult prea strâmți, rezultatul a fost devastator.

Alexia Eram și-a dat seama că acei colanți s-au rupt între picioare. Deși este atentă la fiecare piesă vestimentară în parte, tânăra chiar nu înțelege ce s-a întâmplat în acel moment.

Alexia Eram a reușit din fericire să treacă neobservată

Evident, momentul a fost dat uitării, iar vestea bună este că nimeni nu a observat nimic, până în momentul în care iubita lui Mario Fresh a ajuns acasă.

”Cred că odată mi s-au rupt niște colanți între picioare, dar nu a observat nimeni pentru că nici eu nu am observat până nu am ajuns acasă.

După, am zis: Doamne ajută că nu a văzut nimeni!’. Nu, de obicei am și eu grijă dacă am ceva mai prețios pe mine. Dar, de obicei, nu mi se rupe. Atunci a fost o excepție”, a dezvăluit Alexia Eram pentru .

Amintim că recent, fiica Andreei Esca . Deși nu se vede la pupitrul știrilor la fel ca și mama sa, tânăra nu ar exclude să aibă măcar o emisiune la un moment dat.