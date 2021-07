Cel mai norocos fan al Italiei! Are 101 ani și s-a bucurat la toate cele șase turnee finale câștigate de „Squadra Azzurra”. Foto

Italia a câștigat Campionatul European după o pauză de 53 de ani, iar italienii domină și , unde au nu mai puțin de cinci jucători: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Chiesa și Jorginho.

Fanii italiei în marile orașe din „Cizmă”, unde au sărbătorit până dimineață. Au luat-o de la capăt imediat, după ce jucătorii lui Roberto Mancini pe străzile „Cetății Eterne”.

Povestea sa a fost făcută publică de nepotul său, Gianni Delli Colli, iar în scurt timp a devenit virală pe mediile de socializare, mai ales pe Twitter: „Bunicul meu vitreg, care are 101 ani, a trăit pe viu toate turneele finale cucerite de Italia. 1934 (14 ani), 1938 (18 ani), 1968 (48 ani), 1982 (62 ani), 2006 (86 ani) și acum 2021! E prea prețios!”, a scris acesta pe twitter după mare finală de la EURO 2020.

My stepnonno Francesco (who’s 101 years old) has been alive for all of Italy’s championships. 1934 (14) 38 (18) 68 (48) 82 (62) 06 (86) and now 2021! He’s too precious

