Cele două momente care l-au emoționat pe Șucu la FCSB – Rapid. „Sunt numai inimă”

Rapid s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la FCSB grație golurilor înscrise către Papeau și Iacob. Dawa a reușit să reducă din diferență în partea a doua a jocului, prea puțin pentru a întoarce jocul.

Dan Șucu, emoționat de atmosfera creată de suporterii Rapidului la derby-ul cu FCSB

“M-a emoționat faptul că 2.600 de rapidiști au arătat faptul că au forță mai mare și au încurajat mai puternic echipa noastră decât un întreg stadion de 40.000 de spectatori. M-a impresionat galeria noastră.

Este numai inimă, iar eu cred că deși am fost mai puțini, am dominat un stadion întreg. Am arătat că avem cea mai frumoasă galerie din România. Am fost impresionat și mândru că acești băieți și fete, au reușit să fie mai puternici decât un întreg stadion”, a declarat patronul Dan Șucu.

Rapid este pe val în Superligă. După ce etapa trecută a reușit o victorie contra celor de la Universitatea Craiova, a venit rândul FCSB-ului sa se vadă învinsă de formația giuleșteană.

Dan Șucu, impresionat de lacrimile lui Cristiano Bergodi

“Asta arată de unde ne tragem, noi rapidiștii, seva. Galeria este fantastică, le mulțumim, îi iubim, nu am cuvinte să îi descriu pe acești fani. Al doilea moment care m-a impresionat a fost lacrimile lui Cristiano Bergodi.

Am văzut declarațiile pe care le-a dat despre tatăl său. Este un om extraordinar, nu este doar un mare antrenor, este un tip cu un caracted deosebit, un tip sensibil. Am rămas impresionat când i-am văzut lacrimile.

Am simțit această emoție pentru un tehnician, un antrenor, un om care a venit la Rapid și s-a impus. Poate nu a fost primit cu brațele deschise, dar acum, toți jucătorii și galeria au ajuns să îl aprecieze la adevărata valoare. Mulțumesc Cristiano Bergodi”, a completat Dan Șucu.

Instalat la începutul acestui sezon după plecarea neașteptată a lui Mutu, Bergodi a avut parte de un început ezitant de sezon. Conducerea i-a oferit în continuare credit italianului, iar acesta a reușit să redreseze forma echipei. Rapid nu a pierdut niciun meci în ultimele 5 confruntări.

