Celebră prezentatoare din România, luptă grea pentru propria ei viață: „N-am putut să mai merg”

O cunoscută prezentatoare din România și fostă participantă într-un reality-show extrem de urmărit a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, prin ce momente grele a trecut din cauza depresiei.

O celebră prezentatoare de la noi, luptă grea pentru viața ei: „Nu m-am gândit niciodată că pot să trec prin asta”

Larisa Judele, căci despre ea este vorba, show difuzat în trecut de a făcut pasul cel mare și a spus despre prețul pe care i l-a adus celebritatea, unul pe care l-a plătit din greu, fiind nevoită să ia pastile.

ADVERTISEMENT

Larisa a făcut acest pas în speranța că povestea ei îi va ajuta pe cei care se confruntă zi de zi cu stările depresive sau anxietatea. Pentru ea, momentul vindecării a început atunci când a conștientizat că nu este bine să se simtă rău chiar și atunci când ieșea la chioșcul din fața blocului!

„Am trecut printr-o perioadă în care nu m-am gândit niciodată că eu pot să trec prin asta, mai ales că am făcut foarte multe cursuri. Normal, la bază, sunt terapeut. Mereu stăteam cu persoane, chiar și în telefon, și-mi ziceau că suferă de o depresie și nu am înțeles.

ADVERTISEMENT

La mine, problema asta a început după ce am plecat de la Puterea dragostei. Acolo, a trebuit să mă abțin mult, să nu exprim ce am simțit. Am fost și târâtă în noroi la sfârșit de tot, după niște povești cu Culiță, cu Ella, cu tot felul de chestii… După, am început să mă simt tot mai rău, la evenimentele din țară”, își începe istorisirea Larisa Judele, pentru FANATIK.

Cum a început calvarul pentru Larisa Judele de la Puterea dragostei: „Fugea scena cu mine”

Vedeta este prezentatoare de evenimente, pe lângă emisiunea pe care o are la un post local din județul Hunedoara, iar în clipa când a început să aibă stări proaste înainte să urce pe scenă, în fața a zeci de mii de oameni, lucrurile aveau să se schimbe radical în viața ei.

ADVERTISEMENT

„Toată vara, anul trecut, am avut evenimente. La fiecare eveniment mergeam cu frică, cu emoții, cu stări de rău. După eveniment mergeam la Urgențe și nu știam ce e cu mine. Aveam impresia că-s bolnavă, că fac infarct, tot felul.

Fugea scena cu mine. Am început să descopăr chestiile psihologice. Mă gândeam că preiau energiile negative de la oameni, că sunt prea sensibilă, dar de fapt se instalase o anxietate severă”, ne-a povestit Larisa Judele despre cum a început calvarul ei.

ADVERTISEMENT

Unul din cele mai dificile episoade în lupta cu depresia s-a produs chiar de Revelion. Despre acel moment, Larisa ne-a mărturisit cu un nod în gât, însă bucuroasă că poate să împărtășească și lucrurile mai puțin nefericite prin care a trecut, asta fiind dovadă că a reușit să treacă peste.

ADVERTISEMENT

„Mi-a fost foarte rău, efectiv nu puteam sta pe picioare. Tot așa, am zis că am lipsă de calciu, de magneziu. Lumea îmi zicea că nu-s destul de puternică, că pot să fac față. După Revelion, înainte de ziua mea, care e pe 24 ianuarie, am ieșit la țară cu cățelul pe câmp. Am simțit o căldură puternică în tot corpul, era glicemia mare, aveam tensiunea mare. Au chemat Salvarea, efectiv nu știau ce am”, a completat Larisa Judele.

Cunoscuta prezentatoare: „Mă duceam cu soră-mea de mână, să mă scoată la aer”

Prezentatoarea nu a vrut, inițial, să ia pastilele pe care medicii specialiști i le-au prescris. S-a ferit de pilule, însă, în cele din urmă, nu a avut încotro. Vedeta a avut norocul să întâlnească o asistentă care a știut să o îndrume, care i-a explicat că dacă nu ia medicamentele prescrise, există riscul internării la Psihiatrie. În acel moment, Larisa a realizat că singura soluție e să asculte sfatul doctorilor, pentru că nu ar fi dat bine în documentația ei să scrie că a fost internată la Psihiatrie.

„Eram foarte speriată. Simțeam că mor, că e sfârșitul. M-au trimis acasă cu anxietate severă. Mi-au dat pastile de depresie și Xanax. Nu acceptam că am așa ceva. Eu fac și o emisiune, „Viața dincolo de aparențe”, și după emisiunea asta mi-au scris chiar persoane publice că sunt cu Xanaxul în buzunar și nu știe nimeni. Mi s-a făcut iar rău, căci am refuzat să iau pastilele.

O asistentă mi-a zis apoi că nu sunt de internat la Psihiatrie, că apoi o să am după un dosar cu internare la ei și nu prea dă bine. Am luat două luni aproape Xanax. N-am putut să mai merg. Mă duceam cu soră-mea de mână, să mă scoată la aer. Simțeam că n-o să mai am viață, că n-o să mai pot să fiu eu niciodată”, a spus Larisa Judele pentru FANATIK.

„Nu mi-a fost niciun prieten aproape”

Toată negura care s-a ridicat deasupra ei s-a transformat, în timp, într-o adevărată renaștere. Larisa se bucură acum de viață mai mult decât o făcea înainte, de fiecare gest mic, de fiecare zâmbet sau vorbă bună care vine de la cineva. Odată ce s-a lovit de depresie și anxietate, fosta concurentă de la Puterea dragostei a învățat să aprecieze mai mult oamenii de lângă ei. Alături i-a fost doar familia. Prietenii nici măcar n-au întrebat-o cum e!

„Eu am simțit că am renăscut din nou. Când am mers singură la magazinul de la bloc, am plâns, pentru că a fost o realizare mare să merg iar singură. M-am rugat foarte mult și psihiatra de la spital mi-a zis să nu renunț la pastile, dar eu am renunțat după două luni. Am luat alt tratament și m-am rugat foarte mult, a fost foarte bine apoi.

Familia mi-a fost aproape. Sora mea și cumnatul au făcut niște gesturi extrem de… Au dormit în altă parte să nu mă deranjeze, au dormit și pe jos să stau eu în dormitor. Au fost lângă mine zi și noapte. Nu mi-a fost niciun prieten aproape. Toată lumea s-a îndepărtat, pentru că eu nu m-am mai expus. Nu m-a sunat nimeni să mă întrebe ce fac. Parcă lași totul deoparte și renaști, și mergi cu alți oameni, altă mentalitate în viață. Oricum te învață ceva această experiență. Știu că se confruntă foarte multă lume cu asta”, ne-a mai spus Larisa Judele.

Cazul Iulia Marin a marcat-o pe Larisa: „Mi-era frică să mi se întâmple”

Făcând o paralelă cu cazul dramatic al , care s-a sinucis din cauza unei depresii severe, Larisa ne-a zis că, spre deosebire de ziaristă, ei nu i-au trecut niciodată prin cap astfel de gânduri. I-a fost, însă, frică să nu ajungă în ziua în care să-și dorească să-și ia viața.

„Eu nu am avut gânduri de genul ăsta, mi-era frică să mi se întâmple. Chiar am fost la un eveniment cu oameni cunoscuți, parlamentari, eu le-am spus, pentru că nu vreau să mai treacă nimeni prin asta. Vreau să-ți zic că 90% din invitați erau cu pastilele în buzunar”, a completat Judele. Toată situația prin care a trecut i-a adus și pierderi.

„Am pierdut evenimente, pentru că au fost oameni care m-au sunat. Eu m-am deschis, le-am zis că trec printr-o perioadă în care nu pot fi pe scenă. Acum că sunt bine, le-am zis, uite, sunt bine. Și nu mi-au mai răspuns. Omul te judecă și nu mi-aș dori să treacă nimeni prin asta.

Viața mi s-a schimbat ca să văd lucrurile așa cum sunt, să nu mai pun preț pe lucruri neimportante. Eu eram nemulțumită de multe lucruri. M-a făcut să fiu eu, să nu mă mai ascund după măști. Înainte nu voiam să arăt lumii o slăbiciune de-ale mele. Vreau să îi ajut și pe alții care există și nu trăiesc. Eu acum chiar trăiesc”, a mai povestit îndrăgita prezentatoare.

Participarea la Puterea dragostei a venit cu depresia la pachet pentru prezentatoare?

Dat fiind faptul că depresia a apărut după participarea la Puterea dragostei, FANATIK a vrut să știe de la fosta vedetă Kanal D dacă e de părere că expunerea pe micul ecran a fost factorul declanșator al depresiei cu care s-a confrunat.

„Mi-am pus de multe ori întrebarea asta. Eu până să ajung la Puterea dragostei, am fost înconjurată mereu de persoane publice, artiști. La evenimentele mondene tot timpul eram prezentă. Ce a fost nou e că acolo m-am înconjura, t de niște caractere și eu voiam să ies din emisiune bine, să nu fiu în scandal.

Totuși, aveam o vârstă, 33 de ani când am fost la Puterea dragostei. Nu voiam să las impresia că aș fi vreo mahalagioaică. Prima oară mi-a fost rău când am plecat de la Puterea dragostei la mare. Atunci m-a zguduit așa un pic”, a mai zis frumoasa prezentatoare.

Ce spune Larisa Judele despre viața sentimentală: „Mi-aș dori să vină cineva spre mine”

Cât despre viața amoroasă, Larisa susține că pauza pe care a luat-o, după multe dezamăgiri în dragoste, i-a prins bine. Își dorește un bărbat care să o accepte așa cum este, un om echilibrat care să nu considere istoricul ei medical drept handicap.

„Am stat un an singură, efectiv nu am avut parte de nimeni. Nu știu, mi-aș dori să vină cineva spre mine, să fiu deschisă, dar cred că trebuie să fie un bărbat super-puternic și echilibrat să înțeleagă ce am trăit așa cum a fost. Nu e o slăbiciune ce am trăit eu, eu așa consider. Cred că s-au adunat și dezamăgirile în dragoste. Nu am vrut să mai ies cu nimeni, să nu mai am nicio relație”, a încheiat cunoscuta prezentatoare din Hunedoara.