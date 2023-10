Celebru artist din România șochează, deși are succes: „Sunt un nimeni”

Un artist cunoscut de la noi a devenit extrem de popular, aproape peste noapte, pe rețelele de socializare. Octavian Riu, dentistul-cântăreț, se bucură de aprecieri pe rețelele de socializare în special printre străini și, cu toate acestea, el se consideră un ”nimeni” în mărturisirile făcute în exclusivitate pentru FANATIK!

Octavian Riu, artist și dentist, despre succesul său tot mai mare din mediul online

Riu e tot mai iubit de internauți, devenind viral pe Facebook și TikTok fără voia sa. Stomatologul cântă de mic și, atunci când nu e la cabinetul său, e în studioul de înregistrări. Tânărul a mărturisit că noile sale clipuri postate pe rețelele sociale i-au crescut destul de mult popularitatea, carismaticul artist considerându-se, în continuare, un no name!

„Recunosc că la început succesul m-a lovit ca trenul și m-am blocat emoțional, pentru că aveam nevoie de timp să diger ce mi se întâmplă. Apoi m-am obișnuit cu asta și cam tot ce postez face zeci/ sute de mii de vizualizări. Rare sunt clipulețele care fac doar câteva mii.

Am ajuns să mă bucur de 100.000 de urmăritor. Au fost făcuți 100% organic. În mai puțin de 48 de ore, am reușit să îmi trezesc la realitate și pagina mea de artist de pe Facebook”, a declarat Octavian Riu, pentru FANATIK.

că pagina lui a crescut de 10 ori, peste noapte, de la 1.000 de urmăritori atingând numărul de 10.000. Publicul de pe TikTok e format, în mare parte, de străini. „Pe contul oficial de artist nu am postat mai niciodată filmulețe care să facă sute de mii de vizualizări. Am încercat de vreo două, trei ori, dar a fost un fail total și am zis că o să rămân pe TikTok, având în vedere că pagina mea de Facebook nu mai creștea.

Minunea s-a întâmplat pe 18 septembrie, când am postat un Reel cu un cover al unui artist internațional. În primele două-trei ore, dacă nu mă înșel, a făcut peste 2.000 de like-uri. Niciodată o postare de pe pagina mea de artist nu a depășit câteva zeci de aprecieri”, a mărturisit Octavian Riu.

Octavian, lecție de modestie: „Un nimeni ca mine nu are pretenții”

Bărbatul a spus că a primit peste o mie de mesaje în privat de când a cântat respectivul cover pe Facebook de la oameni din toată țara. „Mi-a scris chiar cineva din București care organizează concerte și, scurt pe doi, am deja două concerte programate în noiembrie și decembrie, unde voi fi cap de afiș”, ne-a mai spus

ne-a dezvăluit câte ceva și despre planurile sale de viitor. Riu a stat mai toată vara închis în studio, unde a înregistrat câteva melodii ce urmează a fi lansate.

„Îmi pregătesc marea lansare! Am deja 10 piese nelansate și sunt destul de bune. Lucrez cu producători renumiți, dar în primul rând foarte talentați. A fost greu să ajung să lucrez cu ei, eu, care sunt un nimeni!

E adevărat că am mai avut câteva concerte, chiar dacă am cântat, de obicei, în deschiderea altor artiști cunoscuți. E normal. Un nimeni ca mine nu are pretenții, mai ales la început de drum”, a adăugat Octavian Riu, pentru FANATIK. pregătește, așadar, o lansare cu care speră să le ia fața muzicienilor de la noi!