Celebrul restaurant unde Lobonț și rapidiștii se adunau frecvent. „Era aproape de garsoniere. Aveam și un cântec al nostru”

, unde fostul mare portar și-a spus cele mai tari povești din carieră. „Pisica” și-a adus aminte și de localul preferat al rapidiștilor unde berea curgea după victorii.

Bogdan Lobonț petrecea cu Pancu și Iencsi la Rapid la un restaurant de lângă stadionul Giulești: „La Gogoșaru’”

Lucian Ionescu l-a întrebat despre grupul pe care Lobonț îl avea la Rapid cu Iencsi, Pancu și Bundea. Cei patru aveau un local preferat unde se întâlneau: „La Gogoșaru’. Oricum știai și tu ăla din spate de la Turda. Ai vrut ca să îl zic eu. Erau ieșiri normale. Cum sunt de altfel și acuma. Sunt convins că sunt grupuri și acuma. Nu numai la Rapid, la toate echipele.

Câte 3-4 jucători care sunt prieteni și în afara terenului și mai merg la mese împreună, la restaurante sau să vadă un film. Dar noi, fiind de aceeași vârstă mai mult sau mai puțin… Cel mai mare era Adi Iencsi născut în ’74-’75. Pancu e în ’77-’78, Bundea și el ’77. După aceea a venit Ovidiu Maier. El era căpitanul de echipă.

La Gogoșaru’ pentru că eram aproape. Noi stăteam peste drum de Sala Giulești, noua Polivalentă. Acolo la garsoniere. Și ne era ușor să mergem la Gogoșaru’. Din punctul nostru de vedere se mânca extraordinar de bine. Totul era minunat”.

Bogdan Lobonț, cântec special pentru restaurantul unde sărbătoreau victoriile Rapidului: „Când lucrurile mergeau bine”

atunci când Rapid nu câștiga era o atmosferă de înmormântare: „Chiar aveam un cântec așa: La Gogo’, la Gogoșaru’. Pe-acolo mergeam, dar când lucrurile mergeau bine. Făceam un egal în deplasare? Noi nu ieșeam. Nici măcar să mergem unul la celălalt în garsonieră. Fiecare stătea cuminte în parohia lui.

A, câștigam, da, ieșeam. Făceam un egal? Pfff…. Nu exista așa ceva. Ne simțeam noi rușinați. Am făcut egal în Ghencea în sezonul în care am câștigat campionatul. Deci n-am ieșit. Toți erau supărați că am făcut egal în Ghencea, 1-1”.

„Lobby” a recunoscut că aveau mână liberă și din partea lui Mircea Lucescu. Însă până la un punct: „Normal că ne lăsa, dar știa când să tragă de hăț. Aici e numărul unu. Pentru că știe foarte bine cum să gestioneze jucătorul. A crescut atâția jucători. Pe cei tineri de la Hunedoara.

Toată lumea spune de copilul lui de suflet, Lupu. Da, dar să mergem puțin mai în spate. Același lucru l-a făcut și cu Dumitrache, l-a luat de la Dinamo la Hunedoara. Și în perioada aceea era aproape de finalul carierei.

Lucian Ionescu, poveste savuroasă cu Mircea Lucescu și Dănuț Lupu: „Un’-te duci măi, Zorro la 1 noaptea?!”

Ofițerul de presă al Rapidului a povestit un moment antologic între Mircea Lucescu și Dănuț Lupu: „Era Rapidul în cantonament, dormeau la Pro Rapid. Și știi că Lupu era Lupu. Pe la 1 noaptea iese Lupu îmbrăcat în negru, se ducea spre parcare. După un copac, nea Mircea.

Când ajunge în dreptul lui, iese nea’ Mircea: ‘Un’-te duci măi, Zorro?!’. ‘Aoleu, nea Mircea, să fac infarct. Păi mă duc până la service cu mașina’. ‘La 1 noaptea? Hai, dă-i drumu-napoi!’.

Bogdan Lobonț concluzionează: „Deci nea’ Mircea numărul unu. Numărul unu fără doar și poate. A gestionat jucătorul, l-a crescut, l-a modelat”.

Bogdan Lobonț, poveste savuroasă din perioada când juca la Rapid