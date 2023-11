Cerere record de bilete pentru România – Elveţia: “Ne trebuia un stadion de 120.000 de oameni!”

se joacă cu casa închisă. A fost o cerere record de bilete pentru România – Elveția și vor fi prezenți pe stadion peste 50.000 de oameni. Elvețienii au cerut doar 289 de bilete pentru acest duel.

Cerere record de bilete pentru România – Elveţia

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Andrei Vochin a discutat despre această cerere record de bilete pentru România – Elveția. Oficialul FRF susține că astfel de dorință a suporterilor români de a veni să susțină echipa națională nu a existat până acum. Vochin este de părere că “tricolorii” puteau să aducă pentru acest meci și 120.000 de oameni pe stadion.

ADVERTISEMENT

“Acum, oriunde mergem avem probleme în livrarea biletelor, pentru că sunt prea puține bilete pentru cât de mulți români sunt în afara granițelor. Ne-ar fi trebuit un stadion de 120.000 de locuri cel puțin (n.r. pentru meciul cu Elveția). Așa am resimțit. O cerere de 2-3 ori mai multe bilete decât până acum.

N-a mai fost niciodată așa. Atunci când am făcut recordul stadionului, aproape 54.400 de locuri, la meciul cu Finlanda, am umplut stadionul acela peste noapte. Pentru că înainte cu 24 de ore noi eram suspendați, iar serviciul nostru juridic a reușit să obțină amânarea suspendării, iar serviciul de evenimente a reușit în 24 de ore să aducă la stadion 54.400 de oameni.

ADVERTISEMENT

Atunci nu au fost finlandezii și nu a mai fost nevoie de zonă tampon, pentru că ei nu au mai avut timp să mai ajungă și am putut să facem lucrurile astea. Ieri vorbeam cu Alex Cândea și spunea că dacă am fi avut un stadion de 100-120 de mii de locuri se umplea la meciul acesta”, a spus Andrei Vochin.

“Nici federația nu mai are bilete”

Pe acest subiect și gazda show-ului FANATIK SUPERLIGA a discutat despre faptul că în continuare oamenii caută bilete. Horia Ivanovici este de părere că nici cei de la FRF nu mai au bilete pentru ultimul duel al României din preliminariile pentru Euro 2024.

ADVERTISEMENT

“Nu mai sunt bilete. Îmi mai cer unii, și dacă aș vrea să le dau nu am cum. Am două bilete și ei sunt 20 de oameni care le vor. Să le dau bani dacă vor, dar bilete chiar nu am de unde. Nu mai are nimeni de la Federație nici să vrea”, a spus Andrei Vochin.

Sfat pentru suporterii echipei naționale

. Analistul este de părere că oamenii trebuie să se obișnuiască să își cumpere bilete din timp. Oficialul FRF susține că cei mai mulți dintre suporteri au lăsat achiziționarea biletelor pe ultimele zile și de aceea nu au reușit să pună mâna pe vreun bilet.

ADVERTISEMENT

“Acum, oamenii se vor obișnui cu timpul, poate. Să cumpere bilete în momentul în care sunt puse în vânzare. Pentru că a fost o săptămână în care puteai să cumperi bilete, s-au epuizat treptat cele bune, au rămas cele mai puțin bune și tot așa.

Trebuie să te obișnuiești să le cumperi mai devreme. Problema este că la meciurile astea vor să vină unii care nu au nicio treabă cu fotbalul. La meciurile astea. Din nefericire, s-ar putea ca unii care au mers meci de meci să nu prindă bilete”, a mai spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Cerere record de bilete pentru meciul României cu Elveția de pe Arena Națională