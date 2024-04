Cezara Dafinescu, dezvăluiri neașteptate despre marea sa iubire, Gelu Fronea. Când l-a cunoscut era căsătorită

Cezara Dafinescu, dezvăluiri neașteptate despre , Gelu Fronea. Când l-a cunoscut era căsătorită cu George Motoi cu care avea un mariaj care dura de mai bine de 20 de ani. S-au văzut prima oară când actrița era în anul doi de facultate.

Cezara Dafinescu, declarație surpriză despre marea sa dragoste, Gelu Fronea. Amândoi aveau alte relații când s-au întâlnit

Cezara Dafinescu vine cu despre marea sa dragoste, Gelu Fronea. Amândoi aveau alte relații când s-au întâlnit. Ambii au ales să plece din mariajele în care se aflau pentru a-și uni destinele. Iubirea lor a fost una intensă.

Îndrăgita actriță și omul de afaceri s-au cunoscut pe când vedeta trecuse de 45 de ani. Din păcate, povestea lor de dragoste nu a durat foarte mult. Al doilea soț al artistei a murit în 2003, într-un accident de motocicletă.

Nu și-a mai refăcut viața sentimentală de atunci, considerând că al doilea soț a fost marea sa iubire. Cei doi au fost legați de sentimente puternice despre care Cezara Dafinescu vorbește de fiecare dată la superlativ.

„Întâlnirea mea cu Gelu Fronea a fost neașteptată și specială; sentimentul pe care l-am simțit atunci nu semăna cu nimic din ce poate mai simțisem. Îmi tăia respirația, pur și simplu.

Vă spun cu toată sinceritatea, când l-am întâlnit, timpul parcă s-a oprit, așa am simțit. Nu m-a mai interesat nimic din jur, absolut nimic. Nici faptul că destrămam o căsnicie de douăzeci și ceva de ani, căsnicie pe care eu o consideram fericită”, a spus actrița pentru .

Cezara Dafinescu: ”Am trăit întotdeauna intens și frumos”

„Nu m-au interesat nici bârfele, nici dezaprobarea colectivă, nu m-a mai interesat nimic atunci când l-am cunoscut. Un om nu-și poate planifica fericirea, știm cu toții asta.

Nu am regretat nicio clipă că în viața mea, făcută în mare parte din rutină, mi-a fost dat să trăiesc ceva atât de adevărat și atât de frumos. Nu am suportat niciodată minciuna. Am trăit întotdeauna intens și frumos”, a mai adăugat Cezara Dafinescu, pentru aceeași sursă.

Întrebată în cadrul unei emisiuni care este motivul pentru care a ales să rămână singură după moartea celui de-al doilea soț, actrița a mărturisit că nu a găsit niciun bărbat care să fie peste foștii parteneri de viață.

Mai mult decât atât, consideră că a avut șansa să întâlnească și să iubească doi bărbați deosebiți și excepționali. I-a pierdut pe ambii, George Motoi fiind condus pe ultimul drum la 2 ani de la moartea lui Gelu Fronea.