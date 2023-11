CFR Cluj a ratat ocazia de a deveni liderul SuperLigii. “Am picat examenul din seara asta”

. Astfel, în urma duelului din ultima etapă a turului, CFR Cluj ratează ocazia de a urca pe prima poziție din SuperLiga.

CFR Cluj ratează ocazia de a urca pe prima poziție în clasament. Andrea Mandorlini: „Am ratat acest examen”

După duelul cu Hermannstadt, CFR Cluj ratează ocazia de a urca pe prima poziție din campionat, peste rivalii de la FCSB. După meciul pierdut cu 1-0 la Sibiu, Andrea Mandorlini s-a arătat supărat de prestația elevilor săi. Tehnicianul italian recunoaște că, alături de jucători, .

ADVERTISEMENT

“Din păcate, a fost un examen important pe care l-am picat în această seară. Sigur, campionatul este lung, dar în acest moment trăim multă deziluzie și amărăciune. A fost o seară importantă și noi nu am fost bine.

Sigur, am încercat în acel moment să schimbăm puțin mișcarea jucătorilor din teren, poate mentalitatea. Am vrut și ne-am dorit, sincer, dar am avut puține șanse. Am reușit să avem o poziție bună a mingii, dar nu am fost incisivi și concreți în fața porții, din păcate.

ADVERTISEMENT

Am avut posesie, dar din păcate nu am fost periculoși. Am puține lucruri de spus. Cred că am fost foarte puțin periculoși, având în vedere timpul lung în care am avut mingea. Era un meci important ăe care trebuia, cel puțin, să nu îl pierdem. Am pierdut toți un examen important, inclusiv eu.

Putem vorbi mult despre acest meci, însă, ne gândeam cu toții că ne dorim să fim acolo, pe primul loc. Una este să te gândești și alta este să demonstrezi asta pe teren. Sigur că suntem supărați, pentru că era o ocazie importantă pentru noi, dar noi vom munci în continuare. Era un examen la fel de important ca cel din play-off, în care era important să nu greșim, dar, din păcate, am greșit”, a declarat Andrea Mandorlini după meci.

ADVERTISEMENT

Karlo Muhar: “Suntem dezorganizați”

La finalul partidei din etapa 15, Karlo Muhar susține că echipa ardeleană nu a prestat un joc foarte bun și că au fost dezorganizați. Mijlocașul defensiv este de părere că aceștia nu și-au respectat rolurile din teren și nu au fost suficient de uniți. Însă, au încredere că vor urca pe locul 1 și că în restul campionatului vor arăta mult mai bine.

“Desigur că suntem dezamăgiți, dar acesta este fotbalul. Am încercat să punem mai multă presiune, dar ei au reușit să înscrie. Știam că va fi greu să mai revenim, dar am dat tot ce am putut, din punct de vedere al efortului.

ADVERTISEMENT

În prima repriză am fost destul de disciplinați, iar în cea de-a doua am încercat să punem mai multă presiune. A fost o mare dezorganizare și trebuia să ne respectăm rolurile și să fim uniți. Ne concentrăm pe fiecare meci și obiectivul nostru este primul loc, iar sezonul este lung.

Această echipă are tot ce îi trebuie, iar timpul va arăta asta. Cu timpul vom ajunge pe primul loc. Am încredere în această echipă, toți avem. Un meci poate schimba totul. Nu suntem mulțumiți cu locul 2. Ne concentrăm să facem totul mai bine”, a spus Muhar.

În prima etapă din returul campionatului, CFR Cluj urmează să aibă tot un meci în deplasare, cu Poli Iași. Contra formației lui Leo Grozavu, elevii lui Andrea Mandorlini au câștigat cu 2-0 în tur și au obținut primele 3 puncte din acest sezon de campionat. Partida va avea loc pe 11 noiembrie, de la ora 18:45.