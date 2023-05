CFR Cluj, două absenţe grele pentru finalul campionatului: “Nu este bine!”. De ce a pierdut echipa lui Dan Petrescu titlul după cinci ani. Video exclusiv

CFR Cluj a pierdut matematic titlul după o pauză de cinci ani, în urma înfrângerii suferite pe Arena Naţională, . Pentru ardeleni continuă lupta pentru un loc pe podium, care duce în cupele europene.

CFR Cluj, două absenţe grele pentru finalul campionatului: “Nu este bine!”

Preşedintele celor de la CFR Cluj, , a declarat la FANATIK SUPERLIGA că situaţia nu arată bine pentru Braun şi Krasniqi, cei care au ieşit accidentaţi în prima repriză din meciul de pe Arena Naţională:

“Este măreţ ceea ce s-a realizat. Foarte greu să ridici ştacheta atât de sus şi să o menţii la acelaşi nivel, mai ales că noi am fost preocupaţi, în paralel, cu reducerea masivă a cheltuielilor, cu achitarea unor datorii, o povară financiară care nu e uşor de gestionat.

Cu întinerirea lotului, jucătorii să aibă posibilităţi prin care să fie valorificate. În acest sens au apărut soluţii clare, cu jucători care sunt urmăriţi de alte cluburi importante. Din păcate, am avut şi multe accidentări, ca niciodată.

Braun nu este bine, nu ştim cum am fi arătat în continuare cu Braun în teren, care are o viteză excepţională şi l-ar fi ajuns pe Florinel Coman. Este la imagistică, nu ne hazardăm, dar situaţia nu este îmbucurătoare.

“Am fost obligaţi să îl forţăm pe Krasniqi. Are leziune fibrilară”

A fost greu de gestionat acest play-off. Foarte multe accidentări: Deac, Manea la acest meci, am fost obligaţi să îl forţăm pe Krasniqi, care a jucat al treilea meci cu leziune fibrilară şi se pare că a recidivat.

Dacă am fost în situaţia de a băga un jucător accidentat şi etapa asta şi etapa trecută, vă daţi seama că stăm destul de slab. Este o minune şi ceea ce s-a realizat până acum.

Am intrat la un punct de Farul Constanţa, în paralel cu minusurile pe care le-am avut. Am primit mai multe goluri decât sezoanele precedente, defensiv nu am funcţionat ca în trecut. Cu toate accidentările, cu toate jocurile în plus faţă de adversarii noştri, noi am avut 60 de meciuri şi adversarii 39, cu acelaşi lot.

“Felicit brigada de arbitrii, dar nu şi pe cei de la VAR. Nu îl uit pe Cătălin Popa”

Au apărut greşeli majore de arbitraj în foarte multe etape, atât de multe că eu în 16 ani de arbitraj, plus alţi ani în care am discutat etapă de etapă la televiziune, nu s-a întâmplat să fie o echipă împotriva căreia să se fi făcut atâtea greşeli majore.

Aceşti factori ne-au adus în situaţia în care nu se putea mai mult. Cu Dan Petrescu nu am discutat, dar fiind de o viaţă în fotbal, se pare că a vrut să ducă meciul spre 0-0 cât mai mult. Meciul a fost sărac în ocazii.

Tensiunea a fost foarte mare, felicit brigada de arbitrii, dar nu şi pe cei de la VAR. Nu îl uit pe Cătălin Popa şi mă bucur că nu a trebuit să analizeze vreo fază la cum s-a comportat faţă de noi. Nu în ultimul rând, publicul a fost exemplar”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

