CFR Cluj – Farul 1-1, în etapa a 7-a din SuperLiga. Pitu egalează cu ajutorul VAR-ului. Video

Meciul CFR Cluj – Farul are loc duminică, 28 august, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga. Pentru ardeleni e primul joc după ce au obţinut o dramatică prezenţă în grupele Conference League, învingând la returul din play-off în minutul 90, pe teren propriu, pe Maribor Branik. Farul, neînvinsâ până acum, va fi un adversar dificil.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Farul

Confruntarea CFR Cluj – Farul se desfăşoară duminică, 28 august, de la ora 18:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al Clujului, fieful campioanei ultimelor cinci sezoane în România. Vine echipa lui Gică Hagi, una care nu a pierdut nici nu meci şi care joacă un fotbal frumos, care mereu a pus probleme ardelenilor, chiar şi la ei acasă.

După obţinerea al patrulea an consecutiv a calificării în grupele unei cupe europene şi al doilea consecutiv în cele ale Conference League oficialii CFR-ului speră să fi reuşit o emulaţie în rândul publicului din Cluj, care să înceapă să vină la meciurile de campionat într+un număr mai mare decât trei-patru mii de obicei.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Farul

Partida CFR Cluj – Farul se joacă duminică, 28 august,. de la ora 18:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia, în etapa a 7-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona dacă veţi intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Cei care vor alege să fie prezenţi la meci se vor bucura, conform previziunilor meteo, de ultima zi cu cer senin şi temperatură de 32 de grade, pentru că de luni timpul se va schimba şi vor urma mai multe zile ploioase. La ora jocului vor fi în jur de 29 -30 de grade, existând premise pentru pauze de hidratare. Bucureşteanul Radu Petrescu a fost desemnat să conducă meciul.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CFR Cluj – Farul

La CFR Cluj este greu de spus cine va intra pe teren la acest meci. a anunţat că va schimba complet formula de echipă la partida cu Farul, pentru ca jucătorii care au evoluat în returul cu Maribor să se poată odihni. Evident, nu toţi cei prezenţi la partida cu Maribor vor fi menajaţi sau ţinuţi pe bancă, dar o mare parte dintre ei. Accidentat pe termen lung este golgeterul Debeljuh iar un alt jucător de atac, Yeboah, este suspendat.

La Farul nu există aceste probleme, în sensul în care poate trimite pe teren cei mai buni jucători pe care îi are la dispoziţie şi neînvinsă Farul este pregătită să dea o replică hotărâtâ, obiectivul fiind obţinerea cel puţin a unui punct, obiectivul fiind accederea în play-off, unde a ratat prezenţa în ultimele două sezoane.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Farul

Pentru casele de pariuri CFR Cluj este echipa care pleacă din pole position la câştigarea acestui meci. 1,90 este cota pentru succesul echipei lui Dan Petrescu în timp ce o victorie a oaspeţilor ajuge la cota de 4,50. Un gol marcat de Farul are cotă 1,70 iar şansă dublă X2 are o valoare foarte bună, 1,75. Nici la acest meci nu sunt aşteptate goluri multe, over 1,5 având cotă de 1,40.

Dan Petrescu şi Gică Hagi s-au întâlnit de multe ori, dar sub denumirea de CFR Cluj – Viitorul Constanţa. Sub denumirea de Farul sunt partide doar începând din 2021. Sunt două partide disputate la Cluj şi ambele s-au încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea campioanei României din ultimii cinci ani.