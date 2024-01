Adrian Mutu, prezentat oficial la CFR Cluj. “Vreau titlul și Cupa României”

“Briliantul” a revenit în fotbalul românesc după experiența de la Neftchi Baku. Adrian Mutu a semnat cu CFR Cluj și a fost prezentat oficial la noul club. La conferința de presă, antrenorul a mărturisit că banii nu sunt importanți. Iar pe care îl are fostul tehnician al lui Rapid la formația lui Neluțu Varga.

Adrian Mutu, prezentat oficial la CFR Cluj

în cadrul conferinței presă. și vrea să scoată maximul alături de formația ardeleană.

“Sunt bucuros că sunt aici. Este o mare responsabilitate, o mare provocare pentru mine. O echipă mare, sigur cea mai titrată din ultimii 15 ani sau chiar 20. La CFR nu există decât o oportunitate, aceea de a câștiga toate meciurile.

Obiectivele personale se leagă oarecum cu obiectivele echipei și anume de a ne lupta pentru titlu și Cupa României. Am găsit un lot foarte bun, cu jucătorii importanți. Cu unii dintre ei am fost coleg la echipa națională, cu alții am jucat ca adversar, cum ar fi contra lui Tachtsidis, în Italia. Avem condiții foarte bun. Am găsit ce trebuie să fie la un club mare. Sper să pot arăta tuturor de ce sunt în stare”, a declarat Adrian Mutu la prima sa conferință de presă la CFR Cluj.

Mutu, încrezător în șansa CFR-ului de a lua titlul

“Ținând cont de cum ne aflăm în clasament și distanța care este între noi și FCSB și între noi și celelalte care nu este așa de mare, trebuie să fim atenți și să ne gândim doar la noi. Să ne facem jocul și să nu ne uităm ce se întâmplă cu ceilalți.

Mă aștept din partea echipei să văd o reacție după această înfrângere de la Botoșani, să reînviem acel spirit pe care CFR l-a avut în ultimii ani, de învingători, de a se obișnui să câștige meciuri și trofee.

Și asta foarte repede, pentru că suntem la CFR și nimeni nu are răbdare și sunt doar două obiective: câștigarea campionatului și Cupa României. Trebuie să încercăm să le îndeplinim pe amândouă, cu toate că ne este foarte greu, avem adversari pe măsură în ligă și trebuie să ne gândim doar la noi”, a spus antrenorul ardelenilor.

“Banii nu sunt importanți”

Adrian Mutu a mai discutat și despre banii pe care în va câștiga în următoarea perioadă la CFR Cluj, dar și despre experiența sa în antrenorat: “În ceea ce privește contractul, în moment acesta banii nu sunt importanți. Este o investiție pe care o fac în mine însumi, pentru că e o provocare mare pentru mine să fiu la un club de genul acesta și sper să reușesc să confirm. De aceea nu au contat banii pentru mine”.

Am 94 de meciuri ca antrenor principal. În afară de Voluntari, cu Craiova am debutat cu CFR-ul, cu Rapid am debutat cu CFR-ul, în sezonul trecut. Deci, pe undeva, ne leagă toate lucrurile acestea. Am făcut și transferuri, pe vremea când eram la Rapid, de la CFR. Poate e un destin și locul meu era aici. Acum sunt aici, doar trebuie să muncesc mult și să obțin rezultate.

Nu mă interesează. Credeți-mă, nu mi s-au dat șanse nicăieri de când sunt antrenor. Toată lumea mă critică și în general am fost criticat și ca jucător. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Sunt aici și dacă sunt aici, atunci este și meritul meu, nu?”.

Adrian Mutu, replică amuzantă despre anunțul făcut de Jurgen Klopp

La conferința de presă, Adrian Mutu a fost întrebat și despre . Antrenorul de la CFR Cluj a avut o replică amuzantă, apoi l-a complimentat pe tehnicianul german.

“Păcat c-am semnat cu CFR sau ce? (râde). Este unul dintre cei mai mari antrenori ai acestui sport are 9 ani la Liverpool. Știe cel mai bine ce e acolo și dacă a simțit să facă lucrul acesta înseamnă că a simțit că s-a terminat un ciclu la Liverpool”, a mai spus Adrian Mutu.