CFR Cluj, mutare înainte de partida cu FC Botoșani. Cedează un talent unei adversare din SuperLiga

FANATIK a aflat că CFR Cluj a decis să-l cedeze pe Luca Mihai, 20 de ani, pentru ca mijlocașul să aibă șansa să evolueze la un nivel foarte bun. Eligibil pentru locurile de Under 21, Luca Mihai poate fi o soluție pentru Poli Iași, echipă care nu stă bine la acest capitol. Moldovenii au început extrem de slab noul an. .

CFR Cluj cedează un talent unei rivale din SuperLiga. Luca Mihai merge la Poli Iași

Luca Mihai și-a făcut junioratul la echipe din străinătate și a fost repatriat de CFR Cluj în vara anului trecut. Cum în Gruia concurența este foarte mare, Andrea Mandorlini a preferat să-l împrumute la o altă echipă din SuperLiga.

Poli Iași îi are ca soluții principale de Under 21 pe Ștefan Ștefanovici, fundaș stânga, și pe Andrei Gheorghiță, mijlocaș stânga, ambii în vârstă de 21 de ani. Eligibili pentru aceste poziții de Under 21 sunt fotbaliștii născuți după ianuarie 2002.

Ieșenii primesc un jucător format la cluburi din străinătate

Luca Mihai a început fotbalul în Germania, unde a jucat la academiile lui Karlsruhe și Walldorf. În 2019 s-a mutat în Italia, unde a trecut pe la echipele Primavera ale echipelor Chievo, Bologna și Spal. În Italia a jucat și în Serie C, la Trento, pentru care a prins 16 meciuri, și la UC AlbinoLeffe, unde nu a reușit să se impună. CFR Cluj l-a transferat considerându-l un fotbalist de perspectivă, care poate acoperi locul de Under 21.

Luca Mihai este un mijlocaș cu talie, înalt de 1,85 m, și poate juca atât ca închizător, cât și ca inter. Luca Mihai este cotat de transfermarkt la 150.000 de euro. Pentru CFR Cluj, soluțiile de bază pentru Under 21 sunt portarul Răzvan Sava și fundașul central Matei Ilie, ambii în vârstă de 21 de ani.

CFR Cluj l-a anunțat oficial pe Peter Michael, . Nigerianul de 25 de ani vine de la VPS, echipă care a terminat pe locul 3 în Finlanda. Este cotat la 500.000 de euro și este considerat de ardeleni o soluție foarte bună pentru atacul lui Mandorlini.