CFR Cluj, “palmă” pentru Becali: “În trecut era cel mai bun arbitru, îl voiau doar pe el, că are nume bisericesc. Ce s-a întâmplat?” Video exclusiv

Președintele CFR-ului i-a reamintit patronului vicecampioanei României că era impresionat de Horațiu Feșnic, mai ales că are și un nume religios, neînțelegând ce s-a întâmplat brusc cu aprecierea pe care patronul „roș-albaștrilor” i-o purta arbitrului.

CFR Cluj, “palmă” pentru Gigi Becali

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, i-a dat , la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, în care i-a amintit patronului FCSB-ului că în trecut îl aprecia pe Horațiu Feșnic:

„Noi când arbitram nu țin minte ca Feșnic să fi greșit vreodată în defavoarea CFR-ului. Mai mult decât atât, tocmai pentru că a jucat la CFR Cluj și la U Cluj și locuiește în Cluj, vrea să le demonstreze celor de la FCSB că n-are nimic împotriva lor.

A ajuns astfel încât Gigi Becali să-l vadă cel mai bun arbitru, că are nume de sfânt, că e legat de biserică și îl dorește numai pe el. Ce s-a întâmplat cu perioada aia?”.

„A fost cel mai lăudat de către Gigi Becali. El a arbitrat și la meciul cu Voluntari, când au făcut egal sezonul trecut, dar atunci a fost o greșeală a tușierului.

Nu mă așteptam ca CFR-ul să fie vinovată pentru ce s-a întâmplat în Giulești. Dar pot să înțeleg când vine așa ceva din zona aceasta”, a mai spus președintele campioanei României.

„Aeroport în 2-3 zile nu putem face la Sfântu Gheorghe!”

și a vorbit despre deplasarea la Constanța pe care CFR Cluj a făcut-o înaintea meciului din cupă cu Sepsi, scor 0-3, explicând că jucătorii au fost odihniți corespunzător, însă oboseala acumulată a venit ca urmare a seriei mari de meciuri jucate în acest sezon competițional.

„O să mergem la București cu avionul, la Constanța ne-am dus cu avionul până la București, după am mers 2 ore și jumătate la Constanța. Am dormit la București, la un hotel de cinci stele și am avut și recuperare, întorcându-ne cu avionul la Cluj.

Aeroport în 2-3 zile nu putem să facem la Sfântu Gheorghe, dar adevărul este că s-a acumulat oboseală de-a lungul sezonului, au fost multe meciuri”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

