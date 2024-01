CFR Cluj va mări contractele unor jucători importanți. „Bîrligea e pe listă”. Ce se întâmplă cu Manea, Deac și Camora

Cristi Balaj a dezvăluit că lui Daniel Bîrligea i se va mări contractul la CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30. Președintele clujenilor a lămurit situația lui Ciprian Deac, Mario Camora și Cristi Manea în Gruia.

CFR Cluj pregătește măriri de contracte: „Bîrligea e pe listă. Avem niște limite”

CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini după înfrângerea cu FC Botoșani, iar . Clubul finanțat de Neluțu Varga a pregătit și niște contracte cu salarii mult mai mari pentru jucătorii important din Gruia în mandatul „Briliantului”.

Cristi Balaj a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că CFR Cluj le pregătește contracte mai mari jucătorilor importanți. Printre aceștia se află și Daniel Bîrligea, internaționalul român care are și șanse să fie în lotul pentru EURO 2024.

„Vom discuta cu unii jucători care au contractele foarte, foarte mici. Nu pot să dau detalii, nici nu am voie să vorbesc despre contractele jucătorilor care sunt confidențiale. Bîrligea este pe listă. Mandorlini nu are clauză de reziliere. Nu am spus calumea, nu neapărat că nu ar merita.

Există acel fair-play financiar care aduce anumite limite și când vorbim de mărirea contractelor. Bîrligea nu are clauză, facem pentru că merită. Există jucători cărora li se propus cu clauza, lui Manea spre exemplu. Încă nu este stabilită, vrem să îl sprijinim să își găsească un club în care condițiile financiare sunt mai avantajoase”, a declarat Cristi Balaj.

Cristi Balaj: „Manea are o clauză decentă. S-a prelungit cu Deac și Camora”

pentru prelungirea contractelor. Oficialii „feroviarilor” le-au propus încă un sezon în Gruia chiar în stagiul de pregătire din Oliva Nova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cristi Manea are și o clauză de reziliere în contractul semnat cu CFR Cluj, deoarece internaționalul român își dorește în viitor să facă și următorul pas în carieră. Cristi Balaj a mărturisit că Neluțu Varga mai putea să bage bani la gruparea din Gruia, însă asta ar fi dus la aceeași situație din sezonul trecut.

„Merită, câștigul a fost reciproc pentru Manea și club. Are o clauză decentă, încă nu este stabilit. Ideea este că suntem deschiși și avem grijă de jucătorii cu care CFR a făcut performanță. Ăsta este motivul pentru care s-a prelungit și la Deac și la Camora. Verbal s-a dat mâna, se lucrează la documente și sunt contracte mai mici.

Încercăm din punct de vedere financiar să creeam această abilitate necesară. Am fi avut posibilitatea și puteam să îl influențăm pe Neluțu să facă investiții majore și ne-am fi trezit în același punct din care am plecat. După ce vom avea contractul semnat o să discutăm, orice antrenor de la CFR va avea sprijin necondiționat”, a anunțat Cristi Balaj.

Cati BANI plateste lunar pe SALARII Nelutu Varga la CFR Cluj