CFR Cluj, strigăt de disperare: „Facem un apel. E mult prea mult!”. Reacție după ce Petrescu a făcut praf jucătorii. Video exclusiv

Cristi Balaj a intervenit telefonic . Președintele lui CFR Cluj a fost extrem de nemulțumit după remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Arbitrajul de care beneficiază ardelenii și jocul din primele două etape sunt marile probleme.

CFR Cluj, strigăt de disperare după remiza cu Universitatea Craiova: „Eșuezi lamentabil”

După 1-1 cu Universitatea Craiova, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, și-a continuat tirada la adresa arbitrajului și în special a .

„Facem un apel, un strigăt de disperare. Pentru că dacă am acceptat greșeli în trecut greșeli atunci când nu exista VAR… Domne, să te uiți la imagini, să plătești, să achiziționezi, să vii și să spui că ai un soft care te ajută și să eșuezi atât de lamentabil, mi se pare mult prea mult.(n.r. – din cauza acestei chinezării puteți pierde titlul?) Bineînțeles”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Campioana ultimelor cinci sezoane pierde din turație după primele două etape din play-off. CFR Cluj a remizat cu Rapid și cu U Craiova și a rămas pe locul 2, cu 34 de puncte, două mai puține decât liderul Farul.

„O să discut cu Dan Petrescu și sunt convins că va găsi soluții. Eu în continuare am încredere în băieți. Campionatul se dispută în continuare. Am pierdut puncte importante și acest pragmatism nu e suficient. Am avut și jucători importanți care nu au evoluat, dar asta este.

(n.r. – ce vi se pare că ați pierdut față de campionatul trecut?) Îl avem pe Debeljuh, care a înscris multe goluri. Janga a venit de pe drum, diferența de fus orar, orele petrecute în avion au fost o povară destul de mare și nu a fost așa cum probabil și-a dorit și el. A fost foarte obosit. Cu toate că, atât cât a intrat, am fost mulțumit de ce am văzut. Yeboah a fost și el plecat, Boateng din păcate e în continuare accidentat, Camora…

Dar Dan Petrescu este cel care a demonstrat că știe să scoate maximum din fiecare situație. Din păcate nu îi putem oferi acele condiții egale pentru a avea oportunitatea, șansa, de a obține mai mult”, a adăugat oficialul ardelenilor.

„Dan Petrescu e persoana responsabilă cu tot ce se întâmplă în vestiar”

Cristi Balaj a comentat și discursul lui Dan Petrescu de la finalul meciului de pe „Ion Oblemenco”. Bursucul și-a distrus din nou proprii jucători. „Dan Petrescu e persoana responsabilă cu tot ceea ce se întâmplă în vestiar. El, care are și experiență, decide, cum și când trebuie să se exprime.

Atunci când la un alt club un antrenor a decis să sancționeze jucătorii, să-i trimită la echipa a doua și conducătorul echipei a intervenit și au spus că nu sunt de acord cu decizia antrenorului a existat un anumit curent în favoarea antrenorului și s-a spus că nu e normal.

Atâta timp cât antrenorul trebuie să sancționeze un jucător sau mai mulți, nu e normal să nu-l susțină conducerea. Eu îl susțin pe Dan Petrescu și suntem aproape de jucători în continuare. Avem încredere, au demonstrat și sezonul trecut că pot mai mult de atât”, a conchis Balaj.

