Cristi Balaj nu mai suportă VAR-ul: “Nu știu ce chinezărie am luat!”. Fazele controversate, analizate la Fanatik SuperLiga. Video exclusiv

Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1 în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, la capătul . Cristi Balaj, președintele campioanei României, a răbufnit la adresa VAR-ului, după faza golului marcat de olteni.

Cristi Balaj nu mai suportă VAR-ul: „Habar nu am ce chinezărie am luat”

Într-o intervenție telefonică , Cristi Balaj a vorbit despre evenimentele controversate din timpul jocului de pe „Ion Oblemenco”. Anton Maglica a cerut penalty în prima repriză după o intervenție a lui Ndong, însă Kovacs a lăsat jocul să continue. Ulterior, Manea a solicitat lovitură de la 11 metri după o intrare a lui Ivan, însă verdictul „centralului” a fost același.

ADVERTISEMENT

Totodată, pe finalul meciului, Ndong a fost doborât în careu de Petrila, însă jocul nu a fost oprit. Cristi Balaj consideră că deciziile luate de Istvan Kovacs au fost corecte, însă oficialul ardelenilor a protestat vehement la golul echipei lui Eugen Neagoe. Fostul arbitru a reclamat un ofsaid la Andrei Ivan, înainte ca Elvir Koljic să marcheze.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Trei faze, una la Maglica, una la Manea și faza pe care ați amintit-o. Din punctul meu de vedere, fazele au fost judecate corect de Istvan Kovacs și validată de către arbitrii din camera VAR. Au fost faze la limită într-un arbitraj modern asemenea situații nu se sancționează.

ADVERTISEMENT

Arbitrii au stabilit că atacantul Ivan are impact asupra lui Cristi Manea care știa că Ivan este în apropierea lui și s-a chinuit să oprească mingea să ajungă la Ivan. Dezamăgirea mea este de modul în care este folosit acest sistem de VAR. Habar nu am ce chinezărie am achiziționat. Habar nu am!”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Nu am cum să nu fiu dezamăgit”

„Un lucru este cert, Manea avea oarecum poziția corpului în așa fel încât să fie pregătit să se ducă spre centrul terenului, pentru a interveni, cum s-a deplasat într-un final, iar Ivan spre poarta adversă. A plecat pentru a câștiga o poziție care să-i permită să înscrie un gol.

ADVERTISEMENT

Dacă dăm credit liniei și spunem că linia trasată este paralelă cu linia de la mijlocul terenului, avem semne de întrebare, pentru că din felul cum este tuns gazonul pare că este trasată eronat, dar dacă dăm credit soft-ului sau tehnicianului care are grijă să fie trasată această linie nu am cum să nu fiu dezamăgit și să spun.

Sunt convins. Capul sau umărul lui Ivan este înaintea ghetei piciorului pentru că era aplecat de poziție de plecare”, a mai spus Cristi Balaj. Președintele celor de la CFR Cluj a făcut comparație cu faza petrecută în finalul meciului cu Rapid in etapa precedentă. Ardelenii au avut un gol anulat pe motiv de ofsaid la Maglica.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, revoltat din cauza VAR după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Hotărâți-vă, oameni buni!”

Cristi Balaj susține că faza petrecută în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj a fost tratată diferit. Oficialul ardelenilor reclamă faptul că la faza golului anulat campioanei României cu Rapid, în prima etapă din play-off, arbitrii din camera VAR au luat ca punct de reper umărul sau cotul lui Anton Maglica, iar în derby-ul cu Universitatea Craiova, oficialii au luat ca punct de plecare gheata lui Ivan, ci nu umărul.

ADVERTISEMENT

„În traducere, la Maglica în etapa trecută am decis să-i luăm linia ofsaidului umărul ca să nu zic cotul, iar acum când vine vorba de o altă fază, tot în raport cu CFR, la Ivan îi luăm piciorul chiar dacă este aplecat.

Hotărâți-vă oameni buni! Unde este uniformitatea? Ce învățăm, ce soft avem? Unde sunt proiecțiile pentru că nu este nevoie de multă imaginație ca să înțelegi că atunci când un atacant este aplecat pentru o poziție de plecare corpul este în fața ghetei.

Arbitrii au stabilit că Ivan care era în apropierea lui Manea a avut impact asupra acestuia în momentul în care Manea s-a chinuit să oprească mingea să nu ajungă la Ivan. Răspunsul este simplu.

„Nu au credibilitate în fața mea. Se judecă greșit”

Arbitrii au stabilit, că nu întâmplător au tras acea linie, că Ivan are impact asupra lui Cristi Manea pentru că era în apropierea acestuia și Cristi Manea a încercat să oprească mingea pentru că aceasta se îndrepta spre Ivan, care era în poziție de ofsaid. Avea capul înaintea ghetei. Ghetele erau pe aceeași linie. N-am inventat-o eu.

La Maglica, etapa trecută alegem să tragem linia pe la umăr sau pe la cot și aici pe la ghete. Unde este uniformitatea, lăsând la o parte că nu suntem în stare cu acest sistem să tragem o proiecție și să stabilim dacă umărul este mai în față decât gheata. Din punctul meu de vedere, au eșuat și sunt profund dezamăgit. Nu au credibilitate în fața mea și au demonstrat că este eronat și se judecă greșit. Nu dau vina pe arbitrii pentru că nu sunt sprijiniți suficient. Se bazează pe o aplicație care dă erori imense. Nu înțeleg cum UEFA a putut să accepte”, au fost cuvintele lui Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FOARTE IMPORTANT: puteți urmări FANATIK SUPERLIGA în fiecare zi de luni până vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK la canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !