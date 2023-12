Charalambous, mesaj pentru jucători înainte de derby-ul CFR Cluj – FCSB: “Pot face mai multe!”

FCSB a făcut deplasarea la Cluj pentru derby-ul cu CFR, iar Elias Charalambous susține că liderul din SuperLiga vrea să ia cele trei puncte. “Roș-albaștrii” au ieșit din cursa pentru Cupa României, iar acum obiectivul pentru care se luptă este titlul în campionat.

Charalambous, înainte de derby-ul CFR Cluj – FCSB

Elias Charalambous susține înainte de derby-ul CFR Cluj – FCSB că “roș-albaștrii” vin în Gruia pentru a câștiga. Liderul vrea să se distanțeze la 8 puncte de ardeleni, pentru că acum se axează total pe campionat. după înfrângerea cu FCU Craiova.

“Știm că mâine avem un meci mare, foarte important pentru echipa noastră. Jucăm cu o echipă bună la ei acasă. Tactica noastră este să luăm cele trei puncte, să câștigăm meciul. Cred că jucătorii noștri au calitatea necesară.

Nu am jucat foarte bine în ultimele meciuri. Dar dacă ne uităm la ceea ce au făcut până acum ei au reușit lucruri importante care i-au adus pe poziția în care se află. Nu trebuie să uităm asta. Trebuie să arătăm performanțe mai bune și un mod mai bun de a juca”, a spus Charalambous înaintea derby-ului.

“Roș-albaștrii” vor o victorie pentru fani

Antrenorul “roș-albaștrilor” susține că elevii săi vor o victorie pentru fani, principala sursă de motivație pentru acest meci: “Cred în lotul pe care îl avem și în calitatea jucătorilor. Jucătorii știu că pot face și mai multe. Eu am încredere în toți.

Eu nu vreau ca ei să creadă că ne datorează ceva mie sau staff-ului, dar, cu siguranță, trebuie să le ofere ceva fanilor noștri. Mereu am spus că fanii sunt aici din prima zi, de când sunt eu aici, iar jucătorii sunt primii care vor să dea ceva către fani”.

“Am venit să câștigăm!”

“Cu cât avem mai mulți jucători disponibili cu atât mai mult noi, staff-ul, suntem mai fericiți, pentru că avem mai multe soluții. Deci cu cât mai mulți jucători disponibili cu atât mai bine.

Cred că este un meci diferit. Nu îmi place să vorbesc despre adversar, iar cel mai important lucru este ceea ce facem noi. CFR-ul este o echipă experimentată. Înaintea niciunui meci nu vom spune că venim să jucăm la egal. Pentru noi fiecare meci este unul de 3 puncte. Noi mereu vrem să câștigăm și așa vedem fiecare meci”, a mai spus Elias Charalambous.

Câți spectatori vor fi în Gruia la CFR – FCSB?

Deși temperaturile scăzute au cuprins România, Cristi Balaj se așteaptă la o asistență ridicată la derby-ul celor de la CFR Cluj cu FCSB. Președintele clubului ardelean a recunoscut că prezența „roș-albaștrilor” va aduce .

“Este rece afară. Noi avem mai mulți spectatori la meciurile din deplasare pentru că atunci când evoluăm în deplasare, spectatorii, din ceea ce am remarcat, vin nu doar să vadă echipa gazdă care nu are același număr de spectatori la celelalte partide, ci vin în mod special să vadă și CFR-ul.

Spectatori vom avea pentru că, deși este rece, de fiecare dată au venit atunci când am jucat cu echipe importante, precum Lazio, Slavia Praga sau FCSB. Vom aduna peste 10.000 de oameni, sigur că da.

FCSB are suporteri în țară, ca și noi. Mulți vin să vadă o partidă interesantă și nu vin doar pentru CFR Cluj, vin să vadă și echipa adversă. De fiecare dată când am avut spectatori în tribune și ne-au susținut, am avut rezultate bune”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.