Charalambous, supărat înaintea meciului cu Poli Iași: “Trebuie să fim apreciați mai mult”

FCSB revine în SuperLiga după o înfrângere dureroasă cu Nordsjaelland în Conference League. Meciul a pus punct parcursului echipei lui Charalambous în competiția europeană. La conferința de presă, antrenorul din Cipru s-a arătat supărat după criticile primite de roș-albaștrii. Tehnicianul consideră că echipa ar trebui să fie apreciată mai mult.

Charalambous: “Trebuie să fim apreciați mai mult”

La conferința de presă, Charalambous a vorbit despre înfrângerea suferită de FCSB cu Nordsjaelland din Conference League. Antrenorul roș-albaștrilor, nu este de acord cu modul în care este tratată echipa sa. Tehnicianul este conștient de diferența de nivel pe care cele două echipe le-au avut. Cipriotul susține că FCSB a evoluat foarte bine în campionat și crede că vor continua forma bună în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

“Echipa a început bine sezonul, mai ales în campionat, nu puteam face mai mult. Munca noastră trebuie apreciată puțin mai mult de toată lumea. Am făcut multe lucruri bune. Cred că modul nostru de lucru e foarte bun, vom continua așa și vom încerca să ne mai îmbunătățim. Echipa se descurcă foarte bine. Avem 4 victorii din 4 în campionat, trebuie să fim apreciați mai mult.”, a declarat Charalambous la conferința de presă.

, iar acesta nu se simte intimidat de declarațiile finanțatorului: “Patronul are ideile lui, nu suntem perfecți. Sunt obișnuit să fiu criticat, dacă nu accepți asta, nu poți să faci parte dintr-o echipă mare. Eu cred că trebuie să fim apreciați puțin mai mult de toată lumea. Avem 6 victorii, un egal și o înfrângere în acest sezon. Nordsjaelland poate să iasă campioană în Danemarca, va vinde jucători pe bani mulți. Nu e un dezastru, am pierdut doar un meci. Noi avem modul nostru de lucru și ne-am descurcat suficient de bine, avem doar o înfrângere, nu e un dezastru”, a adăugat Charalambous.

ADVERTISEMENT

Charalambous, despre adversara Poli Iași

Charalambous a vorbit și despre adversara din etapa cu numărul 6. Antrenorul lui FCSB este de părere că Poli Iași poate pune probleme pe Arena Națională, dar crede foarte mult în calitatea jucătorilor pe care îi are la dispoziție. Tehnicianul a mărturisit că focusul echipei este total spre campionat.

“Ne întoarcem la meciurile din campionat, vom înfrunta o echipă bună, am văzut că le-a creat probleme echipelor cu care au jucat, au câștigat cu Farul, deci nu va fi ușor. Trebuie să ne focusăm, să ne arătăm calitățile, am încredere în jucătorii mei și credem că totul depinde de noi, dacă vom juca bine, vom lua cele trei puncte care sunt extrem de importante pentru noi.

ADVERTISEMENT

Eram două echipe, doar una se putea califica, din păcate nu am fost noi, acum ne focusăm pe campionat, am început foarte bine sezonul. Nu ne uităm la ce s-a întâmplat, ne uităm în față și asta contează.”, a mai spus antrenorul lui FCSB.

Antrenorul lui FCSB, încrezător că va rămâne la echipa lui Gigi Becali

Întrebat despre viitorul său la echipă, Charalambous a părut încrezător că va continua să antreneze gruparea roș-albastră, în ciuda zvonurilor. Tehnicianul este conștient de forma bună a FCSB-ului, cea mai bună din ultimii ani.

“Îmi văd viitorul la echipă bine, am început campionatul în cel mai bun mod față de anii trecuți, nu îmi amintesc ca FCSB să fi început așa sezonul în ultimii ani, avem patru victorii în patru meciuri, cred că e startul perfect. Nu am fi putut începe mai bine sezonul, am încredere în jucători, au arătat că sunt un lot bun. Suntem o familie și sunt încrezător în viitorul echipei.

ADVERTISEMENT

Am auzit și eu zvonuri, dar nu am fost informat, eu și Pinti vorbim zilnic, poate a fost doar o discuție. Pinti e acum în vestiar, ne pregătim de antrenament, poate au fost emoții la mijloc, dar cam atât. A fost totul lejer, nu am vorbit ceva anume, am fost surprins cumva pentru că echipa a început foarte bine sezonul, în campionat nu am fi putut face ceva mai mult, ne-am descurcat bine, cred că munca noastră ar trebui să fie apreciată puțin mai mult.

Aud în stânga și în dreapta, sună că am făcut totul rău, cred că am făcut multe lucruri bune, cu siguranță nu suntem Dumnezeu să facem totul perfect, cu siguranță avem lucruri de îmbunătățit, considerăm că lucrăm bine și vom continua așa. Dacă facem câteva greșeli, ele există în fotbal, așa e fotbalul. Vom continua să muncim în cea mai bună formă pe care o considerăm. Echipa e foarte bine, azi suntem pe locul doi cu două meciuri în minus, dar până acum avem patru din patru, ar trebui să apreciem mai mult asta.”, a mai spus Charalambous.

1,62 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „1 solist și peste 1,5 goluri” la meciul FCSB – Poli Iași